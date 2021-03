Naïef! Fleur Agema (PVV) denkt dat lockdown stopt zodra Hugo de Jonge alle kwetsbaren heeft gevaccineerd

Hugo de Jonge (Kartel) vertelde gisteravond bij de NPO dat hij goede hoop heeft dat alle Nederlanders in juli minimaal een eerste prik gehad hebben. Tenminste, als de vaccins tijdig geleverd worden. En dat is in zijn ogen heel goed nieuws, want het betekent dat we mogelijk, misschien, hopelijk, wie weet “een behoorlijk normale zomer tegemoet gaan.” Fleur Agema vindt dat volstrekt belachelijk. “Dat is over vier (vier!) maanden!!!”

“Ik denk dat we gewoon een hele mooie zomer tegemoet gaan,” aldus De Jonge gisteravond bij NPO-programma OP1: “Als je kijkt naar hoeveel mensen zijn gevaccineerd. Dus tweederde van de mensen verwacht ik echt volledig beschermd.” Dat is nogal apart, want de fabrikanten van de vaccins beweren niet dat hun vaccins mensen “volledig beschermen,” maar dat terzijde.

Maar Hugo de Jonge orakelt verder: “Eenderde van de mensen [hebben in de zomer], verwacht ik, in ieder geval de eerste prik. Dus ja, tegen die tijd, en ik denk al gaandeweg dat tweede kwartaal, dus ik denk in de tweede helft van het tweede kwartaal, zullen we al behoorlijk kunnen afschalen in [corona-]maatregelen.”

Het laatste deel van het tweede kwartaal? Begin juli? Weet De Jonge niet dat dit nog maanden van ons af is, en dat er dus heel veel bedrijven (en mensen!) kopje onder gaan als dit beleid wordt gehandhaafd?

Dat is niet alleen mijn reactie, maar ook die van PVV-Kamerlid Fleur Agema.

“Dat is over vier (vier!) maanden!!!” schrijft zij ontzet op Twitter: “Er is maar één antwoord dat ertoe doet. Wanneer bent u klaar met de vrijwillige vaccinatie van de mensen die het vaakst op de IC liggen? Want dan stopt de lockdown!!!”

Een terechte reactie, behalve dit punt: waar haalt Agema de wijsheid vandaan om te zeggen dat het dán eindigt, dus als de meest kwetsbare mensen gevaccineerd zijn? De Wereldgezondheidsorganisatie zegt al dat we op moeten houden te kijken naar het aantal sterftegevallen en zelfs naar het aantal ziekenhuisopnames, maar dat we ons vooral bezig moeten houden met het aantal besmettingen. Dát moet opeens onze primaire obsessie worden.

Je kunt de kwetsbaren inenten, maar als de besmettingen dan toch nog heel hoog zijn onder de niet-kwetsbaren is het heel wel mogelijk dat er gezegd wordt dat de maatregelen toch nog van kracht moeten blijven, al was het maar ‘omdat er zo mogelijk varianten ontstaan!’

Nee Fleur, uit alles blijkt dat ze helemaal niet van zins zijn de lockdown helemaal op te heffen als ‘de kwetsbaren’ gevaccineerd zijn. De Jonge maakt dat óók duidelijk. Stop dus met naïef zijn. Want ja, vier maanden is nog heel ver weg. Maar het opheffen van de lockdown? Ha. Dat is nog véél verder van ons vandaan.