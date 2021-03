Naïeve TU Delft helpt het brute Chinese leger aan kennis: gastonderzoekers kapen Hollandse uitvindingen

In Nederland blijkt men weer eens compleet naïef te zijn geweest. Zeker 29 Chinese militaire wetenschappers hebben de afgelopen jaren onderzoek gedaan aan de TU Delft. De opgedane kennis wordt mogelijk gebruikt voor het Chinese leger, blijkt uit onderzoek van Delta, het journalistieke platform van de TU Delft.

Chinese studenten die naar het buitenland gaan om te studeren, zijn niet altijd te vertrouwen. En al helemaal niet als het om militaire wetenschappers gaat. Je kunt er namelijk donder op zeggen dat ze in opdracht van de Chinese overheid aan de slag gaan, want anders mogen ze het land niet eens uit.

Iedereen die ook maar een beetje verstand heeft van hoe de Chinese overheid naar de wereld kijkt en hoe hun geopolitieke strategie eruitziet, weet dit. China is namelijk bezig om een enorme ‘inhaalslag’ te maken. Ze willen een politieke, militaire en economische grootmacht worden, en daar hebben ze héél veel voor over. Daarom proberen ze andere landen er economisch uit te concurreren. Daarom zijn ze zo agressief in hun diplomatie. Daarom sturen ze overal studenten naartoe. En daarom hebben ze ook lak aan intellectueel eigendom. Voor hen is het een kwestie van pure machtspolitiek en ieder voordeel wat ze kunnen krijgen, nemen ze ook direct. Het is niet voor niets dat Amerikaanse inlichtingendiensten bepaalde Chinese universiteiten op een zwarte lijst hebben gezet.

Maar in Nederland maken we ons kennelijk nergens druk om. Hier vinden we het alleen maar leuk dat er buitenlandse studenten komen, vooral als ze er grof geld voor neertellen om hier te mogen studeren.

Maar wees niet bevreesd hoor, de TU Delft neemt het wel degelijk serieus en heeft twee jaar geleden al ‘serieuze’ maatregelen genomen, stellen ze bij Delta:

“In 2019 heeft de TU Delft een adviseur aangesteld voor de samenwerking met Chinese wetenschappers en universiteiten. Voor Delftse wetenschappers die twijfelen of ze met Chinese vakgenoten in zee moeten gaan, is onder meer een checklist gemaakt.”

Een checklist… Dit is het niveau van geopolitiek denken in ons land. En het maar angstaanjagend vinden dat de Chinezen in zo’n razend tempo opkomen. We hebben ze zelf alle middelen aangereikt!