Nare plezierhater Halsema (GL) sluit opnieuw ingangen Vondelpark: ‘Het is te druk, blijf thuis!’

Het is vandaag officieel de warmste 31 maart ooit, en wat doen mensen dan als praktisch alles dicht is in Nederland? Ze gaan lekker genieten van het zonnetje in het park. In Amsterdam is het opnieuw topdrukte in de stadsparken, en dus besluit burgemeester Halsema om er een eind aan te maken en de instroom van het Vondelpark streng te monitoren. Misschien toch maar handig om de horeca te gaan openen om dit te voorkomen, zou je denken.

Het zal voor horecaondernemers opnieuw een vervelende dag zijn; terwijl stadsparken overal vol liggen met mensen die even lekker willen genieten van de zon, moeten zijn nog steeds hun terrassen gesloten houden. Enkele grote gemeenten zijn op dit moment al maatregelen aan het nemen om de drukte te reguleren, mensen in een grote stad, die vaak geen tuin of iets dergelijks hebben, willen toch graag naar buiten met dit weer. En wat krijg je dan? Overvolle parken en een Amsterdamse burgemeester die dit probleem probeert te tackelen:

⚠️ Het is te druk in het Vondelpark. Daarom sluiten we de vier zij-ingangen aan de van Eeghenstraat, Emmalaan, Kattenlaan en Vondelkerk. Alleen de hoofdingangen zijn nog open. Hierdoor kunnen we de toestroom van bezoekers beter reguleren en monitoren.#BlijfThuis #VermijdDrukte pic.twitter.com/7h13LRjSlL — Gemeente Amsterdam (@AmsterdamNL) March 31, 2021

Ook in andere steden was het gisteren al raak, laat de NOS weten. In Maastricht heeft men het stadspark ontruimd vanwege de drukte. Dit probleem zal natuurlijk alleen maar groter worden zolang de terrassen dicht blijven. De horecasector kan onder strenge regulatie natuurlijk hartstikke verantwoord de terrassen open gooien. Nu alleen in Nederland de parken nog open zijn vindt er een halve volksverhuizing plaats naar de open parkjes tijdens zonnige dagen.

Het kabinet doet er verstandig aan om dit probleem op te lossen door toch echt de horeca weer te laten openen. Want nu zijn lokale bestuurders, bijvoorbeeld Femke Halsema van de voormalige stalinistische GroenLinks-partij, keer op keer onnodig repressief aan het optreden door volle parken te ontruimen. Parken die vol zijn, omdat mensen simpelweg nergens anders heen kunnen in dit zonnige weer.