Onderzoekers wijten bloedproppen aan immuunreactie! Ondertussen roept EMA over AstraZeneca-vaccin: ‘Blijf prikken!’

Noorse onderzoekers menen de oorzaak van de bloedproppen door het AstraZeneca-vaccin te hebben te hebben achterhaald. Ondertussen blijft het Europees geneesmiddelenbureau, EMA, landen adviseren om te blijven prikken met dit vaccin. Want de ‘voordelen wegen zwaarder dan de risico’s’.

Het Belgische medium HLN meldt dat Noorse onderzoekers waarschijnlijk hebben achterhaald wat de bloedproppen veroorzaakte. Een zware immuunreactie op het AstraZeneca-vaccin zou ervoor zorgen dat mensen een tekort aan bloedplaatjes ontwikkelen en bloedproppen veroorzaken.

Ondertussen komt het Europees Geneesmiddelenbureau met een veel positievere boodschap: gewoon lekker blijven doorprikken. Het EMA zegt vandaag, dat meldt RTL Nieuws, dat het vaccin overwegend veilig is en dat de nadelen niet eens bijna opwegen tegen de nadelen. Opmerkelijk dat het EMA met deze boodschap komt terwijl onze Noorse vrienden juist veel kritischer zijn en nadrukkelijk een link leggen tussen het vaccin en bloedproppen bij enkele patiënten.

Het zou wel erg prettig zijn als we heel snel helderheid kunnen krijgen over wie er nou gelijk heeft, de EMA of de Noorse onderzoekers. Want de oordelen van beide lijken toch met elkaar in tegenspraak te zijn… en de houding van de EMA zal een groeiende groep critici van dit specifieke vaccin waarschijnlijk bepaald niet geruststellen.