Overheid opnieuw aangeklaagd wegens willekeurig coronabeleid: ‘wel naar de kapper, niet naar de zonnebank’

De branchevereniging voor zonnestudio’s (ja, echt), Samenwerking Verantwoord Zonnen (SVZ), heeft een kort geding aangespannen tegen het ministerie van Volksgezondheid. Zij wijzen op een willekeurig coronabeleid dat totaal onlogisch is. Zonnen in een cabine heeft namelijk minder contactmomenten dan een knipbeurt. Via de NOS.

Het is totaal niet uit te leggen dat de overheid, ondanks alle kritiek, nog steeds compleet idiote maatregelen blijft hanteren. Dit keer komt het vanuit zonnestudio’s. En zonnestudio’s vallen niet onder de contactberoepen, zoals massagesalons en nagelstudio’s, maar worden gerekend tot publieke plaatsen. En dus mogen ze niet open van het ministerie.

De enige uitleg die ze daarbij krijgen is dit: “Het kabinet heeft ervoor gekozen om prioriteit te geven aan jongeren en aan contactberoepen voor het welzijn en de verzorging van mensen”, aldus een woordvoerder van het Nationaal Kernteam Crisiscommunicatie.

Achterlijke bureaucratie in plaats van logica en maatwerk. Dat is het. Demissionair premier Rutte blijft wel telkens over de coronacrisis roepen dat “we dit samen moeten doen”, maar in de praktijk komt het er gewoon nog steeds op neer dat de overheid het alléén probeert te doen, keer op keer faalt, en blijft volharden in de eigen stupiditeit. Dat blijkt ook wel uit de reden voor het kort geding. Het ministerie kon namelijk geeneens meer een fatsoenlijk argument geven voor waarom zonnestudio’s als publieke plaatsen worden gezien. De rechter doet op 7 april uitspraak.