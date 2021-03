Pats! Maurice de Hond geeft het RIVM een harde oorvijg: “Angstporno in het Catshuis”

Maurice de Hond is helemaal klaar met het RIVM en dan met name met Jaap van Dissel. Volgens de bekendste opiniepeiler van Nederland, die zich nu ook al ongeveer een jaarlang enorm heeft verdiept in het coronagedoe, speelt het RIVM namelijk een bijzonder gevaarlijk spelletje… en spel dat de samenleving niet alleen vrijheid, maar ook gezondheid én geld kost.

Opiniepeiler en tegenwoordig al maandenlang corona-onderzoeker Maurice de Hond heeft zijn buik vol van alle “modellen” van het RIVM. Deze modellen, schrijft hij, worden gebruikt door het RIVM om het kabinet te overtuigen bepaald beleid te implementeren, maar steeds weer blijkt dat de prognoses véél te negatief zijn. Met name de modellen voor deze week (en de komende weken) zijn nogal merkwaardig, aldus De Hond, omdat “zelfs het RIVM gisteren erkende dat de cijfers zich niet ongunstig ontwikkelen.” Maar dat is “een compleet ander beeld dan gegeven werd tijdens de persconferentie” die gegeven werd door Hugo de Jonge en Mark Rutte. Hoe dat komt? “De angstporno van Van Dissel.”

“Ondanks het feit dat de grote derde golf, die was aangekondigd was uitgebleven, was het beeld dat geschetst werd door de premier en Hugo de Jonge nog steeds somber,” aldus De Hond over de persconferentie van maandag. Ondanks het feit dat de grote derde golf, die was aangekondigd was uitgebleven, was het beeld dat geschetst werd door de premier en Hugo de Jonge nog steeds somber.”

Maar gisteren, dus dinsdag, “kwam het RIVM met haar weekrapportage en toelichting. En de goede verstaander hoorde dat de toon anders was. De toelichting van Aura Timen ging niet, zoals altijd, over de grote gevaren, die ons nog te wachten stonden, maar dat de ontwikkelingen vrij positief waren. Wel was het natuurlijk te danken aan de genomen maatregelen en moesten we zeer alert blijven. Ook leek het vaccineren een positief effect te hebben op de cijfers als je naar de leeftijdsverdelingen keek.”

Hoe komt het dat die toelichting veel minder negatief was, vraagt De Hond zag af? “Zou dat komen omdat de persconferentie al geweest was op maandag en de besluitvorming in het kabinet tot eind maart dus al genomen was? Nog eens 3 weken met allerlei beperkingen, zoals avondklok, niet meer dan 1 persoon op bezoek, geen echte openstelling van niet-essentiele winkels, geen terrassen, beperkingen bij sporten buiten, etc.” Met andere woorden, omdat het RIVM het gewenste beleid al ‘gewonnen’ had en dus niets te winnen had bij een negatief verhaal?

Om het antwoord op die vraag te vinden bekeek De Hond de presentaties van Van Dissel in het Catshuis. Dat gebeurde op 6 maart, 2 dagen voor de persco. Vervolgens vergeleek hij de presentatie van 6 maart met die van 31 januari, toen het kabinet 3 dagen later vertelde dat de algehele lockdown werd verlengd.

Nou, niet schrikken, maar als “als je die presentatie van 6 maart bekijkt van Van Dissel, dan snap je waarom Rutte en De Jonge zo angstig waren voor wat nog op ons af gaat komen. Net zo angstig als begin februari, toen Rutte de grote derde golf aankondigde. De presentaties zijn er volledig op gericht om de angst onder de aanwezige ministers zo groot mogelijk te maken, waarna ze als was zijn in de handen van het OMT. Ik las ergens de omschrijving ‘Angstporno‘. En als je de presentatie bekijkt dan is dat eigenlijk wel de goede omschrijving.” Zo is hier één “van die vieze plaatjes,” aldus De Hond, die door het RIVM gepresenteerd werden:

De rode lijn is wat de IC-bezetting zogenaamd geweest zou zijn zonder de walgelijke lockdown, de groene lijn is de verwachting van het RIVM nu, en de blauwe is wat er gebeurd zou zijn volgens het RIVM als de basisscholen niet open waren gegaan (haha).

Maar, schrijft De Hond, “het ‘vieste plaatje’ was deze wel”:

Schrijft De Hond:

De zwarte lijn is de verwachting volgens het model (inclusief de besmettelijke Britse variant) van de ontwikkeling van de het aantal bezette IC-bedden als er verder geen versoepelingen van de maatregelen zouden komen. De zwarte lijn loopt naar 1500 bezette IC bedden eind april. Realiseert u zich goed dat dit hetzelfde aantal was als bij de eerste golf eind maart/begin april 2020. Nogmaals: 1500 bezette IC-bedden over 5 weken met de huidige maatregelen!

De rode lijn, die tot een bezetting van over de 2500 IC-bedden leidt, betreft de variant als het hoger onderwijs nu deels open zou gaan en de terrassen ook. Dat is nota bene 1000 meer dan vorig jaar op het hoogtepunt.

“Daarom waren Rutte en De Jonge zo ongerust bij hun persconferentie op 8 maart en durfden ze niet eens de terrassen te openen,” gaat De Hond verder. “Van Dissel had het tweetal op 6 maart in het Catshuis voorgehouden (zie zwarte lijn) dat we afstevenen op een IC-bezetting eind april van 1500 mensen. Laat staan als we meer gingen versoepelen.”

“In het Catshuis worden ze volledig geindoctrineerd via dit soort ‘vieze’ plaatjes,” concludeert hij. “En het hele land lijdt eronder. Winkels die nog niet vol open mogen, de avondklok die gehandhaafd blijft, het hoger onderwijs dat nog niet mag starten en velen onder de bevolking die in angst zitten voor die grote boze wolf, genaamd de derde golf.”

En dat is een schande, want zoals De Hond vervolgens uitlegt zei Van Dissel op 31 januari dat de “Britse mutant” toen al had toegeslagen en voor enorm veel problemen zou zorgen. Dit was het grafiekje dat hij daarbij gebruikte. Let wel, de rode lijn is het scenario dat we gevolgd hebben. Volgens het RIVM zouden er nu zo’n 1.000 coronapatiënten op de ic moeten liggen, met de beleidsmaatregelen die er nu zijn. Feitelijk zijn dat er echter maar 550.

Volgens De Hond is het dan ook ruim tijd dat “de regering, de media en de Tweede Kamer echt wakker worden, en onderkennen wat Van Dissen en zijn met deze presentaties aan het doen zijn: via angstporno de regering de kans ontnemen om een reële afweging te maken tussen de risico’s die men loopt t.a.v. de ontwikkeling van Covid-19 en de nevenschade die men aanbrengt aan de samenleving met de continuering van maatregelen.”

Dan heb ik nog maar één vraag: waarom gaat De Hond ondanks alles nog steeds uit van de naïviteit van het kabinet?