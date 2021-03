Peiling: Het tij is gekeerd! 59% wil versoepelingen en eist: gooi de terrassen weer open!

Het gaat écht de goede kant op met het publieke sentiment over het Nederlandse coronabeleid. Want waar het kabinet lange tijd op steun kon rekenen voor zware maatregelen is dat nu echt aan het veranderen. Zes op de tien Nederlanders vindt dat de terrassen weer open kunnen, en willen ook andersoortige versoepelingen zien. En snel een beetje!

Uit onderzoek van I&O Research blijkt dat het draagvlak voor het coronabeleid hard aan het afnemen is. Eind februari werd de “algemene aanpak” nog gesteund door 75%. Dat is dus heel kort geleden. Nu is dat nog maar 62%. Dat is een slecht teken voor het kabinet, maar wacht: het wordt beter. Voor de rest van de mensheid.

Want waar een week of wat geleden het “economische beleid” (van corona) gesteund werd door 53% is dat nu nog maar 42%. Met andere woorden, een meerderheid keurt de economische plannen van Rutte nu áf. Of weer anders gezegd: Nederlanders zijn kláár met de wijze waarop het rampenkabinet-Rutte III de economie om zeep helpt.

Dat blijkt ook uit het volgende gegeven: 59% van de kiezers zegt tegen I&O dat het kabinet de terrassen, restaurants, en cafés weer moet opengooien. Er is zelfs een deel van de bevolking ‒ 10% ‒ dat wil dat álle beklemmende coronamaatregelen in de prullenbak worden gedeponeerd. Maar als je alleen maar naar “versoepelingen” kijkt is er dus al een overgrote meerderheid die een einde aan de strenge, gestoorde, draconische, dictatoriale lockdown wil.

Ongelooflijk genoeg komt de meeste steun voor het coronabeleid van VVD-kiezers. Waar dat ooit liberalen waren zijn zij dat nu dus niet meer. Rutte heeft zijn doel bereikt: de VVD is geen liberale partij meer, en trekt nu juist veel mensen aan die in het verleden vrijwel zeker op het CDA gestemd hadden.

De partij waar het minste steun te vinden is voor het coronawanbeleid kan natuurlijk alleen maar Forum voor Democratie zijn. Slechts 3% van FVD-stemmers steunt het coronawanbeleid van het kabinet. De overige 97% is wél wakker en begrijpt dat het kabinet veel meer kapotmaakt dan het redt.

Over het geheel genomen is één conclusie overduidelijk: Nederland is aan het ontwaken uit een diepe, bijna comateuze slaap over het voortsukkelende coronabeleid. En dat vlák voor de verkiezingen. De timing had niet beter kúnnen zijn! Tenzij, natuurlijk, je Mark Rutte bent.