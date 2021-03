Peilingen! Corona-faalhazen VVD stijgen een zetel naar 39, DENK en 50PLUS onderuit

In de laatste zetelpeiling van EenVandaag staan coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie gezamenlijk op 76 zetels. De zetelverdeling blijft stabiel ten opzichte van de vorige peiling, maar ongeveer de helft van de kiezers is nog steeds niet helemaal zeker van hun stemkeuze.

Met minder dan een week te gaan voordat de stembussen opengaan voor de verlengde Kamerverkiezingen leidt de VVD nog altijd in de peilingen, zo blijkt ook vandaag weer nu EenVandaag de nieuwe cijfers bekend heeft gemaakt.

Coalitiepartijen

De VVD staat nog steeds aan kop met 39 zetels (+1). Ook de ChristenUnie krijgt er een zetel bij en staat nu op 6 zetels. Het CDA verliest een zetel en komt uit op 17, terwijl D66 stabiel blijft op 14.

Oppositiepartijen

De PVV en Forum voor Democratie blijven stabiel op respectievelijk 21 en 4 zetels. GroenLinks en de PvdA verliezen er één en komen op respectievelijk 12 en 11 te staan. De SP blijft steken op 10 zetels.

Qua nieuwe partijen worden alleen JA21 (+2) en Volt (+1) vertegenwoordigd. BIJ1, Code Oranje, de BoerenBurgerBeweging en de Piratenpartij halen te weinig stemmen voor een zetel, zo noteert het AVROTROS-programma.

Onzekerheid

Ondanks het feit dat de zetelverdeling nauwelijks lijkt te verschuiven is er een enorm aantal kiezers dat nog niet zeker over de partijkeuze lijkt te zijn, rapporteert EenVandaag ook. Vooral VVD en CDA kunnen hier enorme last van krijgen omdat bij die partijen het aantal onzekere stemmers relatief de grootste impact zouden kunnen hebben.

In het ergste geval, hoewel vrij onaannemelijk, zou een fatale blunder de VVD 25 zetels kunnen kosten en het CDA 12. Bij de linkse partijen (D66, SP, GroenLinks, PvdA) is het aandeel onzekere stemmers relatief het grootst en is het aandeel ‘zekere stemmers’ goed voor slechts drie zetels per partij. Genoeg kansen, dus, voor nieuwkomers om de hegemonie op links flink op te schudden.