[Podcast] De Zuilcast #1 met Sid Lukkassen: Hans van de Breevaart over populisme en SGP, concurrenten of bondgenoten?

In de eerste aflevering van de Zuilcast, de nieuwe podcast van Sid Lukkassen en Daan Boshoven, praten de twee heren met Dr. Hans van de Breevaart, auteur van het boek Concurrent of Bondgenoot, over een mogelijke alliantie tussen christelijke politiek en populisme. Hoewel dit een buitengewoon interessant werk is wordt het boek niet opgepakt door de media. Niet zo gek, want Van de Breevaart schopt toch wat heilige huisjes omver en heeft een perspectief dat bepaald niet gewaardeerd wordt door het mediakartel.

Het idee achter het onlangs verschenen boek Concurrent of Bondgenoot was dat auteur Hans van de Breevaart de opkomst van het populisme en de drijfveren erachter wilde agenderen onder SGP’ers. Hij is zelf als onderzoeker verbonden aan het wetenschappelijk instituut van de partij. “Waar gaat het nu werkelijk om bij het populisme? Je kunt er tegen ageren, wat mij betreft vanuit de onderbuik,” want dat is wat vooral gebeurt meent Van de Breevaart. Maar hij is het daar niet mee eens. Hij ziet dat Thierry Baudet en Geert Wilders het ene zeggen, maar dat de media vervolgens er iets anders van maken. Juist als SGP’er wil hij kijken naar waar het populisme werkelijk over gaat, en of dat tot iets anders leidt dan wat de media én de oude politiek er steevast van maken.

Wat dit gesprek zo ontzettend interessant maakt is dat Van de Breevaart natuurlijk afkomstig is uit een nest dat óók marginaal is. Juist daardoor heeft hij wat sympathie voor de zogenaamde “populisten,” die ook “in de marge” zitten. Opvallend is daarbij dat Abraham Kuyper, toen die opkwam, óók werd aangeduid als “populist,” aldus Van de Breevaart die niet alleen theoloog is, maar die ook geschiedenis gestudeerd heeft.

En dan goed nieuws voor DDS-lezers! Want Sid Lukkassen en ondergetekende hebben afgesproken dat we een samenwerkingsverband aangaan met deze podcast. Er zijn drie opgenomen. Dit is de eerste aflevering. De andere afleveringen volgen morgen (Paul Cliteur) en overmorgen (met Wybren van Haga). Daarna zijn we bij… en zullen nieuwe afleveren van de Zuilcast in première gaan hier op DDS!