Racistische activist Sylvana Simons: ‘5% heeft op FVD gestemd dus logisch dat wij lelijkheid over ons heen krijgen’

Sylvana Simons is veruit de grootste racist in de Nederlandse politiek. Het is dan ook een schande dat ze binnenkort plaatsneemt in de Tweede Kamer. Maar het allerergste is dat deze racist ánderen steevast beschuldigt van háár zonden. Zo ook nu.

“Van de Nederlanders heeft 5 procent op FvD gestemd, waar racistische en antisemitische uitingen zijn gedaan. Dus ja, het valt te verwachten dat als wij ons uitspreken, we die massa lelijkheid over ons heen krijgen,” aldus de ronduit ranzige Sylvana Simons in gesprek met Trouw.

Houd toch op Sylvana. Er is binnenkort maar één racistische partij in de Tweede Kamer, en dat is BIJ1, door sommige critici de donkere KKK genoemd. Want jullie zijn anti-blank. Júllie veroordelen mensen op hun huidskleur. Júllie beweren dat álle blanke mensen een ‘schuld’ hebben vanwege wangedrag van sómmige mensen in het verleden die toevallig óók blank waren.

Júllie denken in groepen. Júllie willen bevolkingsgroepen tegen elkaar uitspelen. Júllie vinden één groep automatisch onschuldig (zwart) en een andere groep automatisch schuldig: blank.

Als iemand helemaal niets moet zeggen over het vermeende racisme van anderen dan is het Sylvana Simons wel.

Het is al erg genoeg dat dit mens en haar partij in de Tweede Kamer zijn gekomen. Maar het allerergste is nog wel dat ze nu alle ruimte krijgt in de media, zoals Trouw, om haar racistische drek daar te spuiten. Wat een schande voor het land.