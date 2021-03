Radicaal-linkse Nadia Bouras lachte om bekladden woning Thierry Baudet, maar nu WOEST vanwege sticker op eigen huis

De linkse historica Nadia Bouras (gelieerd aan de Universiteit Leiden) is woest. En bang, zegt ze. Want één of andere réchtse gek heeft een achterlijke sticker op de muur van haar woning geplaatst. Iets met dat “deze locatie geobserveerd wordt” ofzo. Maar wat nou zo gek is: toen linkse gekken de woning van Thierry Baudet niet slechts beplakten met een sticker, maar er zelfs op los gingen met verf vond Nadia dat hilarisch.

Nadia Bouras trof afgelopen weekend dit aan op haar deurpost:

Ik kom net thuis en vind dit op mijn deurpost. Dit is niet normaal. pic.twitter.com/pE428Wgk7Y — Nadia Bouras (@NadiaBouras) March 21, 2021

Totaal geschift, natuurlijk. Ze is een extreemlinkse historicus die alles wat maar enigszins rechts is op een vreselijke manier demoniseert, maar dit soort walgelijke intimidatie is volstrekt onacceptabel. De persoon die deze sticker op haar woning heeft geplakt moet héél snel sorry zeggen, en daarna vooral dit soort dingen nooit meer doen.

Maar het is wel bijzonder ironisch dat Nadia zich hierover beklaagt en zelfs aangifte doet. Want toen extreemlinkse activisten de woning van Thierry Baudet een aantal jaar geleden bekladden vond deze zelfde Nadia Bouras dat vooral heel erg grappig. Ja, echt waar. De NOS berichtte op 11 september, 2017: “Huis FVD-leider Thierry Baudet opnieuw besmeurd.”

Let wel: opnieuw. Het was dus niet eens de eerste keer.

Maar hoe reageerde mevrouw Bouras? Zo:

“Was het witte verf? Dat is namelijk zijn lievelingskleur.”

De bekende Twitteraar Seven vindt het ook ontiegelijk hypocriet allemaal:

Stickers plakken op iemands voordeur is inderdaad intimiderend, een bekladde voordeur daarentegen is een reden voor grappen.

(Beide zijn natuurlijk stom.) pic.twitter.com/y04SR6nL7V — seven (@seven__) March 21, 2021

“Stickers plakken op iemands voordeur is inderdaad intimiderend, een bekladde voordeur daarentegen is een reden voor grappen” schrijft hij samenvattend. “Beide zijn natuurlijk stom,” voegt hij daar voor de goede orde nog even aan toe.

Dit is hoe links rolt: ze keuren intimidatie en geweld daar helemaal niet principieel af. Ze zijn er alleen op tegen als de in hun ogen verkeerde mensen het doelwit zijn van zulk wangedrag. Als het om de ‘goede’ mensen gaat ‒ dus mensen die rechts zijn, zoals Thierry Baudet en Geert Wilders ‒ dan vinden ze het allemaal prima en lachen ze er zelfs publiekelijk om.

Ja, dit nou hét grote verschil tussen links en wij van rechts: wij keuren dit soort gedrag altijd af. Zonder voorbehoud. Omdat wij wél fatsoen hebben.