Radicale feminist Aafke Romeijn: ‘Ooit komen Joden en moslims in gewelddadig verzet tegen FVD, PVV en JA21!’

“Stemmen op FVD of JA21 of PVV is een daad van geweld richting mensen van kleur, joden en moslims,” aldus schrijfster Aafke Romeijn. Compleet geschift, natuurlijk. Maar wacht, het wordt nóg erger. Want ze voegt daar aan toe dat er binnenkort weleens “verzet” kon komen tegen die partijen, “al dan niet gewelddadig.” Zo ziet écht fascisme er dus uit.

Als je wilt weten hoe compleet geschift, radicaal, fascistisch én gewelddadig modern links is hoef je alleen maar even deze tweet te lezen van Aafke Romeijn. Hoegenaamd “feministisch” schrijfster. Wat zij hier aan het toetsenbord toevertrouwde is ronduit schandalig en echt misselijkmakend.

Stemmen op FvD of JA21 of PVV is een daad van geweld richting mensen van kleur, joden en moslims, en mensen die wel om elkaar geven. Dat kun je een tijdje doen, maar op een dag komt er verzet, al dan niet gewelddadig. Je kunt mensen niet eeuwig in een hoek drukken. — Aafke Romeijn (@aafkeromeijn) March 18, 2021

“Stemmen op FVD of JA21 of PVV is een daad van geweld richting mensen van kleur, joden en moslims, en mensen die wel om elkaar geven,” aldus Romeijn op Twitter. “Dat kun je een tijdje doen, maar op een dag komt er verzet, al dan niet gewelddadig. Je kunt mensen niet eeuwig in een hoek drukken.”

Dit is a) geweld goed praten en b) eigenlijk er gewoon mee dreigen. Het is ronduit schandalig dat dit mens dit uit haar vingers krijgt… en vervolgens nog op die ‘deel’-knop drukt ook.

Maar ja, dit is natuurlijk de ware aard van radicaal-links en zéker van het moderne quasi-feminisme. Deze mensen vinden het gebruiken van geweld tegen hun tegenstanders niet alleen te verdedigen, maar stiekem ook wel heel erg prima.

Abonneer je gratis en voor niets op mijn Telegram-kanaal... en volg me op Parler!

Zoals een gevleugelde wijsheid die rondgaat op het internet stelt: de fascisten van de toekomst zullen zich antifascisten noemen. Die toekomst is nu. En Aafke Romeijn is daar misschien wel het beste en walgelijkste voorbeeld van. Het eerste wat de gloednieuwe fracties van PVV, FVD en JA21 nu dus kunnen doen is vermoedelijk hun beveiliging opschroeven. Bedankt, Aafke!