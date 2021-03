Resort in Las Vegas krijgt voor maar liefst 6,2 miljard aan nieuwe eigenaren!

Het bedrijf Las Vegas Sands heeft het bekende Venetian Resort van de hand gedaan. Het populaire casino in Las Vegas werd verkocht voor een immens hoog bedrag van 6,2 miljard dollar. Enkele maanden na het overlijden van eigenaar Sheldon Adelson werd besloten dat het miljardenbedrijf zich volledig terugtrekt uit het Amerikaanse gokwalhalla. De komende jaren zal Las Vegas Sands zijn aandacht vestigen op de kansspelmarkt in de Aziatische landen. Het gokresort is nu in handen van Apollo Global Management en VICI Properties. Beide bedrijven zijn al langer actief in Las Vegas en bezitten al enkele casino’s.

Het Venetian Resort Hotel & Casino is al ruim 20 jaar één van de hotspots in Las Vegas. Het resort is gevestigd aan Sands Avenue en kent een Venetiaans thema. Het immens grote gebouw beschikt over ruim 4000 suites en een casino van meer dan 11.000 vierkante meter groot. Na al die jaren wordt het casino gezien als een betrouwbaar casino. Een bezoek aan het Venetian Resort Hotel & Casino is een indrukwekkende ervaring. De prachtige lobby en het Venetiaanse decor zorgen al direct voor een uniek gevoel. Daarnaast kan jij plaatsnemen in één van de gondels en een tochtje maken met de gondelier. Hetzelfde casino werd overigens ook geopend in het Chinese Macau en is ruim vier keer zo groot als de Amerikaanse versie.

Las Vegas Sands besloot alle bezittingen in de gokstad te verkopen. De bedrijven VICI Properties en Apollo Global Management besloten gezamenlijk een bod uit te brengen en met succes. Naast het resort kochten de bedrijven ook de Expo, gezamenlijk voor een bedrag van 4 miljard dollar. Apollo Global Management betaalde vervolgens nog ruim 2,2 miljard dollar voor de felbegeerde operatierechten in de casinopanden.

Begin 2021 kwam het nieuws naar buiten dat Las Vegas een spookstad was geworden. Ruim 33 jaar geleden kwamen er voor de laatste keer zo weinig bezoekers naar het gokwalhalla in de Verenigde Staten. In 2019 kwamen er meer dan 51 miljoen toeristen naar de gokstad en een jaar later nog slechts 20,5 miljoen. De casino’s in Las Vegas zijn dan ook hard getroffen door de coronacrisis. De aankoop van het Venetian Resort is dan ook een risicovolle investering, aangezien het nog onduidelijk is wanneer de bezoekersaantallen weer terugkeren naar het oude niveau.

Apollo Global Management richt zich op alternatieve investeringen. Het bedrijf werd in 1990 opgericht door Leon Black, Josh Harris en Marc Rowan. Het hoofdkantoor is gevestigd in New York. Daarnaast beschikt het bedrijf over kantoren in Noord-Amerika, Europa en Azië. Apollo Global Management is een beursgenoteerd bedrijf. In December 2020 kocht het investeringsbedrijf ook al de Great Canadian Gaming Corporation voor 1,9 miljard dollar.

Het bedrijf VICI Properties is gespecialiseerd in vastgoedinvesteringen. VICI Properties richt zich uitsluitend op casino-vastgoed. Het jonge bedrijf ontstond in 2017 en bezit momenteel 29 casino’s, hotels, racebanen en vier golfbanen. VICI Properties is onder andere eigenaar van het Caesars Palace (Nevada), Harrah’s Atlantic City (New Jersey) en Harrah’s Gulf Coast (Mississippi).

Las Vegas Sands zal zich de komende jaren gaan richten op de Aziatische kansspelmarkt. Het bedrijf is voornamelijk geïnteresseerd in Macau. De afgelopen jaren is het aantal Aziatische high-rollers dat naar de Verenigde Staten komt flink afgenomen. De gokkers uit Azië kiezen er massaal voor om Macau te bezoeken. Er werd op de beurs positief gereageerd op de verkoop van het resort, aangezien het aandeel van Las Vegas Sands vrijwel direct steeg.