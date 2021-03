Rutte en De Jonge maakten kapitale fout bij investering vaccins: Nederland had al bijna gevaccineerd kunnen zijn

Demissionair premier Mark Rutte en minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge blijken een kapitale fout te hebben begaan. Zij hebben de kans laten lopen om flink te investeren in het effectieve ‘Oxford-vaccin’ én daarbij een voorrangspositie te bedingen. Hadden ze dat wel gedaan, dan was Nederland inmiddels al bijna volledig gevaccineerd. Via de NOS.

De Britten waren vorig jaar bereid om de portemonnee te trekken voor de ontwikkeling en de productie van het veelbelovende ‘Oxford-vaccin’. De Universiteit van Oxford zocht vorig jaar februari al naar partners om het coronavaccin, dat toen nog in ontwikkeling was, te gaan produceren. Al vrij snel hadden ze Halix in Leiden op het oog. Een derde van de door de Britse regering geïnvesteerde 75 miljoen euro zou naar Halix gaan voor de productie. Maar omdat ze op nog grotere schaal wilden produceren, was er nog eens 10 miljoen euro nodig. Oxford keek daarvoor naar de Nederlandse overheid.

Eén van de betrokken wetenschappers komt via via uit bij CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt. Op 28 april (2020) zit Omtzigt bij premier Rutte in het Torentje. Hij legt Rutte de concrete vraag van Oxford University voor om die 10 miljoen euro te investeren.

Een dag later krijgt Rutte een schriftelijk verzoek voor de investering en wordt aangeraden om te bellen met Halix-directeur Alex Huybens. En vanaf dat moment gaat het compleet mis.

AstraZeneca en Oxford University kondigden twee dagen na het gesprek tussen Rutte en Omtzigt aan te gaan samenwerken. Begin mei volgen Nederlandse ambtenaren de instructie van die brief op en bellen met Halix. Vanuit dat bedrijf krijgen ze echter te horen dat een investering “niet meer aan de orde was”, waarschijnlijk vanwege de samenwerking tussen AstraZeneca en Oxford.

Toch had Nederland eigenlijk nog gewoon kunnen investeren, als de ambtenaren van het ministerie van Volksgezondheid évén verder hadden gekeken dan alleen Halix en met AstraZeneca of Oxford University hadden gebeld. Dan had Nederland nu de eerste miljoenen doses zélf kunnen gebruiken en was bijna het hele land al gevaccineerd geweest. Via de NOS:

“Inmiddels worden er bij Halix volgens de Europese Commissie iedere maand zo’n 6 miljoen doses vaccin gemaakt, genoeg om 3 miljoen mensen mee te vaccineren.”

Die levensreddende kans hebben Rutte en De Jonge dus gewoon voorbij laten gaan. En wat deed De Jonge een maand na de gesprekken met Halix wél? Hij richtte de “inclusieve vaccin-alliantie” op. Samen met Duitsland, Frankrijk en Italië sloot Nederland al snel daarna een overeenkomst met AstraZeneca over de levering van vaccins. Niet op tijd investeren in vaccinproductie, maar wel afspraken maken over een eerlijke verdeling met landen die vele malen groter zijn dan wij… Het is toch een onkunde van jewelste!