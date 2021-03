Rutte en medeverantwoordelijken toeslagenaffaire komen er gewoon mee weg: worden niet strafrechtelijk vervolgd

De regering gaat geen opdracht geven om premier Mark Rutte en andere medeverantwoordelijken voor de toeslagenaffaire strafrechtelijk te vervolgen. Minister van Justitie en Veiligheid Ferd Grapperhaus volgt daarmee het advies van de Hoge Raad op. Dat meldt het AD.

Bijna negentig gedupeerden deden begin dit jaar aangifte tegen (oud-)bewindslieden Mark Rutte, Lodewijk Asscher, Eric Wiebes Wopke Hoekstra, Tamara van Ark en Menno Snel. Zij zouden zich volgens advocaat Vasco Groeneveld schuldig hebben gemaakt aan ambtsmisdrijven. En dat is niet zo gek, want de toeslagenaffaire blijkt al ruim 15 jaar bezig te zijn en in al die tijd heeft geen van hen er ook maar iets aan gedaan. Sterker nog, ze hebben het zelfs actief proberen toe te dekken.

Maar de Hoge Raad heeft even naar de zaak gekeken en concludeert dat er “geen aanknopingspunten” voor een opsporingsonderzoek waren, dus niks aan het handje! Nu is het aan de Tweede Kamer om expliciet de opdracht te geven om wél tot vervolging over te gaan, anders gebeurt er helemaal niets. En welke partij durft het nu nog aan om die opdracht alsnog te geven? De PVV of FvD misschien, maar die krijgen nooit genoeg steun. Dan zijn je kansen op samenwerking met de VVD of het CDA namelijk direct vervlogen.

Rutte en zijn kompanen wordt nu de hand boven het hoofd gehouden door de Hoge Raad. En wie alsnog gerechtigheid wil die riskeert serieuze (politieke) consequenties.