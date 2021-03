Rutte probeert D66 op de kast te jagen: ‘Eerst formeren met JA21 of ChristenUnie, daarna pas met links’

VVD-leider Mark Rutte heeft aangegeven eerst een coalitie te willen vormen met JA21 of de ChristenUnie. Als dat écht niet lukt, dán is hij pas bereid om met een linkse partij te onderhandelen. Dat blijkt uit de brief die Rutte aan de verkenners heeft gestuurd, meldt het AD.

Rutte probeert een coalitie te vormen die minimaal een meerderheid in de Tweede Kamer heeft. En dan het liefst eentje die ook in de Eerste Kamer “zoveel mogelijk zicht heeft op een meerderheid”. In de praktijk betekent dit dat hij het heeft over een coalitie van VVD, D66, CDA en JA21 of de ChristenUnie.

Waarschijnlijk heeft hij dan liever JA21 vanwege de Eerste Kamerzetels. Maar zowel JA21 als de ChristenUnie staan praktisch lijnrecht tegenover de idealen die D66 nog zegt te hebben. Mochten deze combinaties niet wat worden dan wil Rutte met de linkse partijen in gesprek. Daarbij noemt hij de SP als eerste en GroenLinks als laatste.

Door zo ‘hoog’ in te zetten op twee rechtse partijen voert Rutte de druk op bij D66. Het is namelijk onwaarschijnlijk dat die partij op beide opties ‘Nee’ gaat zeggen en vervolgens durft te eisen dat er twee linkse partijen voor in de plaats komen. In dat geval zal Rutte wellicht gaan pleiten voor een ‘uitruil’, waarin hij zegt: ‘jullie mogen een linkse partij uitkiezen, maar dan kiezen wij een rechtse partij’.

De PvdA wil alleen met een andere linkse partij dus die zou in dat geval al afvallen. GroenLinks is de grote verliezer van deze verkiezingen dus dat zal er ook niet inzitten. De enige logische keuze (die ook voor de VVD acceptabel is) is dan de SP. Voor D66 wordt het dan een stuk lastiger om te moeten kiezen tussen JA21 of de ChristenUnie, vooral als die partijen ook allerlei lastige eisen gaan stellen. Maar goed, onder druk wordt alles vloeibaar!