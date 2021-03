Rutte, sliep uit! Winkeliers lappen de afspraakregel aan hun laars: ‘Dolblij dat ik überhaupt weer mensen zie!’

Veel winkeliers doen niet al te moeilijk naar klanten die geen afspraak hebben gemaakt, ook al zou dit wel moeten volgens de coronaregels van het kabinet. Zelfs nu de winkels weer open zijn blijven het moeilijke tijden voor winkeleigenaars, dus wat hen betreft iedere klant die langskomt is welkom!

De afgelopen maanden werden winkeliers onderworpen aan verschillende coronamaatregelen. Ze mochten een tijdje terug eindelijk weer de deuren openen. Nou ja, openen? Het zogeheten ‘click and collect’-idee werd bedacht, en gelukkig voor veel ondernemers werd deze maatregel al snel vervangen door iets substantiëlers. Nu mogen klanten een afspraak maken om te komen winkelen, maar aangezien veel winkeliers ervaren dat de toeloop hierdoor ook niet al te groot is laten ze vaak genoeg klanten binnen zonder afspraak, dat laat het AD weten.

Winkeleigenaars geven aan dat het heel moeilijk is om potentiële klanten weg te sturen als ze geen afspraak hebben gemaakt, zeker als hun zaak op dat moment leeg is. En geef ze eens ongelijk! Het zijn financieel gezien loodzware tijden voor ze. Iedere klant extra is welkom. Een Utrechtse winkelier zegt er het volgende over:

“Het is van de gekke als ik iemand de toegang tot een lege winkel zou weigeren. Ook al kopen ze niets, ik ben dolblij dat ik überhaupt weer mensen zie.”

Vooral bij kleine ondernemingen kan men wel eens een oogje dichtknijpen, want zij kunnen toch nooit concurreren met de grote winkelketens die ook nog eens online veel makkelijker te vinden zijn.

Daarbij moet worden opgeteld dat winkelen op afspraak begin maart voor een opleving leek te zorgen. Maar al snel verdween de aanloop, want veel mensen willen gewoon spontaan een winkel binnen lopen en niet alles vooraf plannen. Een winkelier uit de Utrechtse binnenstad merkt dan ook op dat het inmiddels weer hartstikke rustig is:

“Inmiddels loopt het hard terug. Het maken van een afspraak blijkt toch een barrière. Mensen voelen zich soms bezwaard omdat ze het gevoel hebben dat ze wel wat moeten kopen. Inherent aan winkelen is dat je je echt vrij moet voelen.’’

Ondanks dat winkeleigenaars officieel weer hun zaak ‘open’ hebben, blijven het frustrerende tijden voor veel ondernemers. De overheidsregels voorkomen veel coronabesmettingen niet, maar duwen wél winkeliers verder de afgrond in met abominabele omzetten. Hun handelingen zijn dan ook méér dan begrijpelijk.