Ruzie in het bejaardenhuis! 50Plus-lijsttrekker roept nummer 3 op ‘zich terug te trekken’

De politieke partij 50PLUS blijft haar tradities trouw! Opnieuw is er een interne ruzie uitgebroken. Lijsttrekker Liane de Haan roept nummer drie, Ellen Verkoelen, op om zich te schikken naar het verkiezingsprogramma of anders zich terug te trekken. Zelfs in deze onzekere coronatijden blijft een ding hetzelfde: de terugkerende ruzies binnen de gelederen van 50PlUS.

Opnieuw werd duidelijk dat men bij 50PLUS niks heeft geleerd van de afgelopen jaren. En tot overmaat van ramp haalt lijsttrekker Liane de Haan vandaag uit naar kandidaat-Kamerlid Ellen Verkoelen. In een live-gesprek met de NOS zei de Haan het volgende over haar collega:

“Als de nummer 3 moeite heeft met het verkiezingsprogramma en de lijsttrekker, trek je dan terug. Als zij zich niet terugtrekt, moeten we met elkaar gaan praten, want iedereen moet zich conformeren aan het programma. Dat is door leden vastgesteld, niet door mij.”

Ondanks dat eerder al oud-partijleider Henk Krol uit de partij werd weggereld, en werd vervangen door Liane den Haan, en door de nieuwe (oude?) partijvoorzitter Jan Nagel hoop op beterschap werd verkondigd, is er dus weer trammelant binnen 50PLUS. De hetzebejaarden kunnen het zelfs een week voor de verkiezingen niet nalaten om hun vetes nog uit te vechten. Verkoelen zei eerder al in Nieuwsuur het volgende over de interne sfeer:

“Er is een klein deel binnen onze partij dat op een andere manier zaken doet. En dat betekent lekken naar de pers, manipuleren en onenigheden uitvergroten. Ik doe daar niet aan mee, ik accepteer dat niet.”

De partij laat zien helemaal niks te hebben geleerd van het verleden en vecht met de stembus al in zicht nog even een interne gedachtestrijd uit. Hoe dom kan je zijn als partij? Het laat ook maar weer eens zien dat zelfs gelouterde partijen soms nog vol zitten met de grootste amateurs. Want qua timing is dit wel het meest slechte moment om elkaar proberen weg te werken. Maar ja, 50PLUS, hè? Zelfs mijn demente hond is nog wel professioneler dan deze lui!