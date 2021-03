Sadistische voorzieningensloper Hoekstra (CDA) blokkeert op laatste moment ook nog extra geld Jeugdzorg

CDA-minister én lijsttrekker Wopke Hoekstra lijkt helemaal door het ijs te zakken in de laatste dagen van de campagne. Eerst riep hij zonder blikken of blozen dat hij middenin crisistijd de WW-uitkeringen wilde verkorten. Nu blijkt ook dat hij persoonlijk het extra geld voor Jeugdzorg blokkeerde in de ministerraad, waarmee Hoekstra persoonlijk een kabinetsbelofte breekt.

Terwijl code zwart dreigt voor jeugdzorg blokkeert CDA-leider Hoekstra daags voor de verkiezingen een geldinjectie voor de gemeenten en Jeugdzorg. Waarmee Hoekstra zich nu al ontpopt tot hardvochtige verdelger van arme mensen, zonder enig oog voor zijn medemens. Diverse bronnen melden aan het medium BinnenlandsBestuur dat Hoekstra hoogstpersoonlijk een zeer welkome aanvulling op het karige Jeugdzorg-budget.

De ministeries van BZK en VWS wilden wél een extra geldinjectie, maar Hoekstra zag dit niet zitten. Terwijl dit wel een harde kabinetsbelofte was richting de gemeenten. Een geldpakket wat zowel de Jeugdzorg als gemeenten voor sociale voorzieningen goed konden gebruiken in deze tijden van crisis.

ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers is dan ook niet te spreken over deze beslissing:

‘Het is teleurstellend dat onder meer het ministerie van Financiën hier nog niet mee over de brug wil komen. Extra geld voor gemeenten is hard nodig, juist voor het organiseren van zorg dichtbij mensen. Als gemeenten hun taken niet goed kunnen uitvoeren, gaat dat ten koste van de hulp aan kwetsbare jongeren of mantelzorg. En dat niet alleen, het gaat ook om goede voorzieningen als zwembaden en bibliotheken. Meer geld is daarom geen luxe maar een harde noodzaak.’

Met Hoekstra aan het roer lijkt het CDA helemaal de weg kwijt. De nummer twee van de lijst, de parlementaire waakhond Pieter Omtzigt, is juist het gezicht geworden van de menselijke maat in ons stelsel. Strijdend voor een rechtvaardiger én socialer land waar iedereen de schouders eronder zet.

Bij Hoekstra is hier niks van terug te zien. Hij wil de WW korten en Jeugdzorg laten creperen. Met Hoekstra heeft het CDA een leider benoemd die hartstikke bot is en, zoals het lijkt, op tal van sociale voorzieningen wil korten. Is dit de samenleving waar het CDA voor staat?