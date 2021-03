FVD ontvangt petitie tegen ‘walgelijk’ NPO-programma Gewoon Bloot: ‘Confronteer kinderen niet met penispiercings!’

Kandidaat Tweede Kamerlid voor Forum voor Democratie Gideon van Meijeren heeft vandaag een bijzonder belangwekkende petitie in ontvangst genomen. De petitie richt zich namelijk tegen het belachelijke NPO-programma Gewoon bloot. Maar liefst 100.000 mensen hebben hun handtekening gezet uit protest tegen de tv-uitzending.

Zojuist nam ik de petitie tegen het walgelijke NPO-programma #gewoonbloot in ontvangst. Meer dan 100.000 handtekeningen in minder dan één week. Een krachtig signaal dat we kinderen kind moeten laten zijn en niet moeten confronteren met penispiercings!#saneerdeNPO #StemFVD pic.twitter.com/tRwZgW6Csf — Gideon van Meijeren (@GideonvMeijeren) March 12, 2021

Dit is natuurlijk ongekend walgelijk. De petitie kan ik dan ook alleen maar ondersteunen, want wat de NPO hier doet is ongekend.

Zoals Kees van der Staaij van de SGP ook zegt: het gaat echt “veel en veel te ver” om basisschoolleerlingen te confronteren met “poedelnaakte wildvreemden.”

Deze uitzending móét voorkomen worden. Dat de NPO knetterlinks is, soit. Maar dit gaat veel verder dan dat. Misschien dat daarom 100.000 handtekeningen, ondersteund door SGP en FVD, voor wat reuring in Hilversum kunnen zorgen.