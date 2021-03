Schaamteloze Rutte schrijft Build Back Better-brief met Merkel, Macron en Draghi: ‘Meer globalisme voor corona!’

Drie wereldleiders (Boris Johnson, Angela Merkel, Mario Draghi en Emmanuel Macron) pleiten voor meer globalisme, zogenaamd om toekomstige pandemieën beter te kunnen bestrijden. Zonder blikken of blozen ondertekenen nog 21 andere leiders, onder wie ook onze eigen Mark Rutte, het document tegen ‘vaccin-nationalisme’. Een document dat bol staat van de welbekende Build Back Better-retoriek.

Als we iets geleerd hebben van de coronapandemie, dan is het wel dat de landen die kozen voor een me first-strategie er momenteel het beste voor staan. Landen die onderdeel zijn van een gecentraliseerd staatsapparaat (de EU), en zich schikken naar de bureaucratische regels en procedures die daar gelden, staan er in vergelijking nogal beroerd voor.

Maar wat is de toekomstige oplossing volgens de wereldleiders die dit belachelijke WHO-document hebben ondertekend? Méér centralisatie en meer “samenwerking”, om vaccin-nationalisme te voorkomen. De strategie tegen Covid die dus wél werkt, mag straks niet meer volgens een nieuw internationaal verdrag dat Rutte samen met o.a. Johnson, Draghi en een serie Afrikaanse leiders staatshoofden wil opstellen.

De aanpak van toekomstige pandemieën, zoals die wordt gedicteerd in dat document, is gestoeld op krakkemikkige aannames. Het klinkt namelijk heel erg mooi dat bijvoorbeeld allerlei landen hun data moeten delen en elkaar ondersteunen als het op gezondheidszorg aankomt, maar we hebben al gemerkt dat dit totaal verkeerd kan uitpakken. Zo nam de WHO alles klakkeloos aan van de Chinese overheid, en het RIVM slikte die informatie als zoete koek. Het coronavirus kreeg daardoor een grote voorsprong.

De tekst in het document van Rutte en co. gaat ook niet alleen over abstracte zaken als “meer samenwerking”, er wordt ook desastreus beleid voorgesteld. In de praktijk komt het er gewoon op neer dat een land de eigen bevolking zal moeten naaien, bijvoorbeeld vanwege een “eerlijke” verdeling van vaccins. Zeg maar zoiets als AstraZeneca-vaccins in Leiden produceren en verplicht moeten exporteren naar het buitenland, terwijl we zelf nog een tekort hebben. Precies wat in Nederland nu dus ook gebeurt, maar dan op veel grotere schaal.

Bij dit plan moeten alle alarmbellen gaan rinkelen, want het lijkt in alle opzichten op een soort ‘wereld-EU’, maar dan voor de gezondheidszorg tijdens pandemieën. Hartstikke leuk voor als iedereen op één lijn zit, maar vrij beroerd als blijkt dat je in een welvarend land woont en om die reden maar even moet wachten op vaccins en gezondheidszorg, omdat ze ergens in Afrika weer allerlei tekorten hebben. En Rutte, onze demissionaire premier, ondertekent het gewoon!