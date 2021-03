Schande! Omgeving huis Baudet wéér beklad: ‘Baudet racist seksist!’

Voor de zoveelste keer in een jaar tijd is de omgeving rond de woning van Thierry Baudet in Amsterdam wéér beklad. Posters worden verscheurd en op andere manieren beschadigd, en er wordt met graffiti “Baudet racist seksist” geschreven waar iedereen het kan zien. De agressie straalt ervan af.

We moeten het zogenaamd heel erg vinden allemaal als er een hashtag viraal gaat op Twitter als #kutkaag. Oh ja. Dat is vre-se-lijk. Want mevrouw Kaag ziet dan wat vervelende tweets voorbijkomen als ze zo masochistisch is op de hashtag te zoeken.

Maar heel gek: niemand in de politiek lijkt het erg te vinden dat een stel anti-FVD hooligans al meer dan een jaarlang Thierry Baudet proberen te intimideren door de omgeving rond zijn huis te bekladden met anti-Baudet slogans. Eén van de radicaal-linkse haattokkies werd zelfs meermaals op heterdaad betrapt. Maar de officier van Justitie vindt het niet nodig om deze gek te vervolgen.

Want je weet: met linkse haat is er volgens de linkse boven-ons-gestelden helemaal niets mis.

Vannacht is de omgeving rond mijn huis wéér beklad. Dit soort dagelijkse intimidatie is al meer dan een jaar gaande. Een van de daders werd meermaals op heterdaad betrapt. Officier v justitie wil niet vervolgen. Gelukkig mag ik me vandaag melden op bureau wegens handenschudden! pic.twitter.com/s12jlVn2aC — Thierry Baudet (@thierrybaudet) March 12, 2021

Je zult als Baudet maar rustig rond je huis wandelen en dan steeds weer dit zien. De

Dit gebeurt al heel lang. Volgens Baudet dus meer dan een jaar. Maar eigenlijk is zelfs dat een onderschatting. Want in 2017 (!) berichtte het Parool al dat zijn woonhuis beklad was door radicale feministen.

Ik begin me steeds meer zorgen te maken over de veiligheid van Baudet. Zelfs Geert Wilders lijkt niet zoveel haat op te roepen bij radicaal-links; dezelfde extremistische gekken die twintig jaar geleden Pim Fortuyn op brute wijze uitschakelden.

Dit begint heel eng te worden. Moge God Baudet beschermen.