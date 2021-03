Schande! Ultralinks geworden VVD en CDA plunderen de schatkist, smijten meeste geld over de balk van allemaal

De doorrekeningen van verkiezingsprogramma’s van tien partijen zijn door het Centraal Planbureau gepresenteerd. Alle partijen lijken totaal geen moeite meer te hebben met geld over de balk smijten en de rekening door te schuiven naar volgende generaties. Maar het meest opvallende is nog wel dat het niet de plannen van linkse partijen, maar juist die van de VVD en het CDA zijn, die de staatsschuld het hardst zullen doen oplopen.

Wie denkt dat CDA en VVD rechtse partijen zijn, think again. Uit de doorrekeningen van de verkiezingsprogramma’s (zie De Telegraaf) blijkt dat deze zogenaamde bewakers van de nationale schatkist veranderd zijn in de plunderaars die de grootste hoeveelheden willen roven. Bij geen enkele andere partij loopt de staatsschuld zo hard op als bij deze “rentmeesters” en “liberalen.”

Die ommezwaai heeft een aanloop: de coronacrisis heeft ervoor gezorgd dat de overheid miljarden uit heeft gegeven om de economie van dit land overeind te houden. Toch vallen er alsnog rake klappen, bijvoorbeeld in de horeca-sector. Maar het einde van de crisis lijkt langzaam een beetje in zicht te komen en alle politieke partijen doen hard hun best om ons een betere toekomst voor te schotelen. En dat kost geld, véél geld.

Er moet meer geld naar onderwijs en zorg. Daar zijn alle partijen het wel over eens. Ook willen ze allemaal het minimumloon omhoog doen én er moet natuurlijk iets gebeuren met klimaatbeleid.

In de praktijk komt het erop neer dat het bedrijfsleven en toekomstige generaties zwaar de klos zullen zijn, welke partij je ook kiest. Bedrijven zullen de extra kosten (zoals CO2-belasting) doorrekenen aan hun klanten, waardoor het effect van een hoger minimumloon direct weer verdwijnt.

Bij de VVD (die de klimaatplannen niet eens heeft laten doorrekenen) en het CDA is het al helemaal een feest, want die proberen in feite met geleend geld de hele boel te bekostigen. Dat is allemaal prima als de rente de komende decennia laag blijft, maar als die weer stijgt dan wordt het een drama. Dan zal de overheid veel meer belasting moeten heffen, en miljarden extra moeten betalen, voor iets waar je eigenlijk niets voor terugkrijgt.

Eén positieve zaak. Gelukkig groeit geld tegenwoordig aan bomen. Dat is in ieder geval wel de indruk die je krijgt als je de plannen van bijna alle grote partijen doorleest. En bij VVD en CDA al helemáál. En bedankt alvast, hè, Rutte en Hoekstra?