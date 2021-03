Schokkende beelden! Nederlandhaters Rob Jetten en Sigrid Kaag vieren feest: Jetten sprint op en neer, Kaag klimt op een tafel

Dit zijn ronduit schokkende beelden. Voor u verder leest, verzeker u er even van dat er geen kleine kinderen meekijken. Want wat je op deze beelden gaat zien is hoe Sigrid Kaag en Rob Jetten feest vieren. Geloof me, het is werkelijk niet om aan te zien.

Tenminste, niet als je van Nederland houdt. Als je de Nederlandse geschiedenis daarentegen het liefst helemaal herschrijft, onze cultuur en tradities maar wat graag afschaft, en onze soevereiniteit met alle liefde overdraagt aan de EU, nou ja, dan is het natuurlijk geweldig om te zien.

Hypocriete Sigrid Kaag dolblij met verkiezingsresultaat D66: ‘Mensen waarderen positiviteit!’ https://t.co/s71KF3N4uH — Michael van der Galien (@MichaelvdGalien) March 17, 2021

Zeg niet dat ik u niet gewaarschuwd had. Vreselijk he?