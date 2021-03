Sionkerk op Urk gooit olie op het vuur na geweld tegen journalisten: ‘De SS handelde vriendelijker!’

Compléét de weg kwijt! Eerlijk waar, hoe áchterlijk kun je zijn dat je op zo’n manier reageert?! En het gaat hier niet alleen om woorden, maar ook om eventuele daden. De Sionkerk overweegt namelijk aangifte te doen tegen de mishandelde pers, en komt met vergelijkingen inzake de Tweede Wereldoorlog.

Het bestuur van de Sionkerk op Urk neemt het op voor de agressieve kerkgangers die journalisten mishandelden: “De SS handelde vriendelijker in de oorlog. We hadden gisteren niet te maken met journalisten, maar met terroristen,” zegt persvoorlichter Wessel Snoek van de Gereformeerde Gemeente Sionkerk Urk.

Deze kerk wrijft echt in een enorme vlek. Als ze het geweld gewoon hadden afgekeurd en iets hadden gezegd in de trant van ‘de pers hoor je niet aan te vallen, hoe vervelend ze soms ook kunnen zijn’ dan was de hele boel zo overgewaaid. Maar nee, in plaats daarvan gooien ze olie, benzine en zo’n beetje alles wat maar fikt in één keer op het vuur, zo meldt De Stentor:

“De journalisten waren uit op sensatie en hebben zelf coronaregels overtreden door te dicht bij elkaar te komen. De microfoon werd bij sommige kerkgangers nog dieper tegen de mond aangedrukt dan het stokje bij een coronatest. Vaders kwamen overstuur de kerk in. Kinderen kwamen huilend naar binnen. We hadden gisteren niet te maken met journalisten, maar met terroristen.”

Oh oh, die vervelende journalisten ook altijd! Weet je wat helpt? De pers een stel randdebielen noemen en er voor de goede orde een vergelijking met de SS erachteraan gooien!

“De journalisten waren een stelletje randdebielen en gingen over alle grenzen heen. Een stuk of dertig man stond voor onze hoofdingang en een paar zijn zelfs op ons terrein gekomen. De ingang werd geblokkeerd en daardoor hadden mensen niet voldoende ruimte om naar binnen te gaan. Ook waren er journalisten agressief richting mensen en werd er achter mensen aangerend. Als je een camera voor je neus krijgt, raak je in paniek. De SS handelde vriendelijker in de oorlog dan de journalisten.”

Ook heel verstandig, doen alsof de camerabeelden niet bestaan en gewoon je eigen werkelijkheid in elkaar flansen. Maar dan zijn we er nog niet! Het geweld moet nog worden veroordeeld, er moet nog afstand worden genomen van de agressievelingen én de schuld moet nogmaals bij de journalist worden gelegd. Hoe doe je dat? Nou zo:

“Dat eerste gebeurde door mensen die ik nog nooit in de kerk heb gezien. Er stond een groepje mensen, waaronder iemand met een legerjack bij de kerk, waarvan ik weet dat er maar twee uit Urk komen. De rest had hier niet moeten zijn en dat geweld hoort niet. Met de man die is opgepakt (en tegen de journalist aanreed, red.) gaan we in gesprek. Hem valt niets te verwijten. De journalist deed zelf een stap naar voren en raakte de auto iets aan.”

Zo, nu komt iedereen vast tot de conclusie dat ze op Urk hartstikke tolerant en vredelievend zijn. A job well done!