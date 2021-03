SP somber na winst voor VVD-schurken: ‘De verantwoordelijken voor het toeslagendrama hebben gewonnen!’

Het was voor de SP gisteren een verschrikkelijke verkiezingsavond. Ze staan op dit moment op negen zetels, een verlies van vijf zetels. De partij walgt nog wel het meest van de grote overwinning van enkele kabinetspartijen. Als hoofdverantwoordelijken voor de toeslagenaffaire worden zij niet afgestraft voor de verrichte wandaden, constateert partijleider Lilian Marijnissen onthutst.



De SP is net als de andere linkse partijen hard afgestraft door de kiezer. En dat terwijl de partij zich hard heeft gemaakt voor het lot van de gedupeerde ouders van de toeslagenaffaire. Al het noeste werk van Kamerlid Renske Leijten wordt dus niet beloond door de kiezer. Sterker nog: de partij moet het de aankomende jaren doen met vier zetels minder.

SP-leider Marijnissen heeft het dan ook vooral te doen met de gedupeerden van de toeslagenaffaire. Zij zullen de verkiezingsuitslag wel met afgrijzen hebben bekeken, vermoed ze:

“Toen ik vanochtend wakker werd heb ik me wel afgevraagd hoe moeten de gedupeerden van de toeslagenaffaire zich voelen met deze uitslag […] De verantwoordelijken van het toeslagendrama hebben gewonnen.”

Toch moeten de rode rakkers de hand ook in eigen boezem steken; ze hadden veel harder campagne moeten voeren over de schandalen bij de Belastingdienst. Ze hebben de gehele affaire nauwelijks geagendeerd, en de coalitiepartijen hebben daar flink van geprofiteerd. De SP had veel meer de aanval moeten opzoeken, en dat om onduidelijke redenen nagelaten. Dat is een gemiste kans voor de partij, en duidelijk te zien in de voorlopige uitslag.

De SP zal zichzelf de komende tijd eens flink moeten omvormen en met een nieuw, fris geluid moeten komen, Want al jaren zit de partij in een neerwaartse trend, en met de huidige koers gaan ze er niet uit komen. Dan kan je net als Lilian Marijnissen boos worden op de VVD dat zij winst boeken ondanks een tranentrekkende toeslagenaffaire, en dat is terecht ook, maar zelf moet je er dan wel in slagen iets substantieels tegenover te zetten. Juist voor al die getroffen toeslagenouders.