Tiranniek Utrecht vermaalt grondrechten tot pulp, beperkt demonstraties tot 200 deelnemers: ‘De juiste balans!’

De gemeente Utrecht heeft op basis van advies van de GGD besloten om een maximumaantal deelnemers voor demonstraties op te leggen. Ze gebruiken het coronabeleid als argument om nu nog maar 200 deelnemers per demonstratie toe te staan, iets wat lijnrecht tegenover de grondwettelijke demonstratievrijheid ingaat.

In Utrecht zijn ze kennelijk wel een beetje klaar met demonstraties van fatsoenlijk formaat. Dat je het ergens niet mee eens bent is prima, maar dan mag je dat in die gemeente nu nog maar met 199 anderen uiten. Dat zegt althans de GGD, die tot voor kort nog ging over de gezondheid van burgers, maar tegenwoordig gewoon eigenhandig kan beslissen om essentiële grondrechten aan te tasten.

De GG durft namelijk te beweren dat slechts een maximum van 200 deelnemers per manifestatie nog veilig en te overzien is. De GGD “adviseert” (lees: dicteert) hier dus eigenlijk een repressief en antidemocratisch beleid. Een woordvoerder van de gemeente vertelt:

“Het zit in de haarvaten van ons gemeentebestuur om demonstraties te faciliteren. Het is natuurlijk ook een grondrecht. Maar we moeten niet vergeten dat we in een lockdown zitten. Het is voor ons ook elke keer zoeken naar de juiste balans.”

Ammehoela! Wat nou juiste balans? Ze zijn gewoon bang voor escalerende corona-demonstraties en trappen daarom keihard op de rem. Want als ze echt alléén rekening wilden houden met coronamaatregelen en moeite wilden doen om het beheersbaar te houden, dan had de GGD wel gekozen voor een maximumaantal personen per vierkante meter. Maar nee: gewoon alle demonstraties reduceren tot een prima te negeren aantal, zodat de boodschap van de actievoerders gewoon ook altijd genegeerd kan worden. Wel zo gemakkelijk!

Vanaf nu dus in Utrecht, binnenkort wellicht ook in de rest van Nederland: geen boze menigtes van enig formaat meer vormen. Mooi makkelijk voor de gemeente! Tweehonderd man hou je namelijk nog wel een keer in bedwang, drieduizend is een heel stuk lastiger. En doorrrrr gaan we met het coronabeleid!