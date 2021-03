Verkiezingen voorbij, Rutte gooit land TOT MEI op slot: ‘Maatregelen pas versoepeld als 60-plussers ingeënt zijn!’

Toen de enorm strenge lockdown in december werd aangekondigd beweerde het kabinet dat deze maatregel in principe maar drie weken zou duren. Daarna zouden ze kijken naar verlenging, maar drie weken was écht de max! Dat was de oprechte gedachte. Dat blijkt nu toch anders te liggen: dinsdag zal premier Rutte zelf ‘eerlijk toegeven’ dat de lockdown nog flink langer blijft… in ieder geval tot de meeste zo niet alle 60-plussers zijn ingeënt.

De verkiezingen zitten erop, en je weet wat dat betekent: het kabinet kan eindelijk iets van eerlijk zijn. En ja, hoor, de Gelderlander bericht dat premier Mark Rutte morgen zal vertellen dat de lockdown voorlopig niet versoepeld wordt. Oh nee. De situatie is zo ontzettend erg ‒ mensen vallen bij bosjes neer, zie je dat niet om je heen in het dagelijks leven?! ‒ dat het niet anders kán. Zeker niet tot in ieder geval de meeste dan wel alle 60-plussers ingeënt zijn.

Het excuus dat het kabinet gebruikt om mensen te blijven opsluiten en de economie te blijven slopen is dat de aantallen ziekenhuizenopnames en besmettingen “te hoog” zijn. Ja, dat zal wel ja. Dat het aantal besmettingen is toegenomen is nogal wiedes, nu dat kinderen getest worden én jullie zélf willen dat er overal zoveel mogelijk getest wordt.

En wat het betreft het aantal ziekenhuisopnames: te hoog voor wat? De zorg kan het makkelijk aan. De opnames zijn niet “te hoog” voor het systeem ‒ zelfs niet nadat Rutte tien jaar lang zijn best heeft gedaan de zorg totaal en compleet uit te kleden.

Totaal geschift. Maar wacht, het wordt nog erger. Want weet je wanneer dat punt bereikt is, aldus “kabinetsbronnen”? Begin mei. Op zijn vroegst. Ronduit schandalig!

Het land moet open, want zo kan het niet veel langer doorgaan. Nederland moet véél eerder dan dat weer zoals vanouds draaien. Toon eens wat moed en visie!