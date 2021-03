Verkoop van tuinsets gaat enorm hard

Het lentezonnetje zorgt ervoor dat veel mensen de tuin of het balkon weer onder handen gaan nemen. Er worden voorbereidingen getroffen voor de warme maanden. Dat is ook duidelijk terug te zien in de verkoop van tuinsets. De tuinmeubelen vliegen deze periode het magazijn uit. In dit artikel staan de 5 populairste tuinsets van 2021 op een rij.

Grote dining set

Het is natuurlijk heerlijk om in de lente en zomer weer buiten te kunnen eten. Voor degene die gek is op een uitgebreide lunch of een groots diner, is een dining set onmisbaar. Deze tuinset bestaat uit een eettafel en bijpassende stoelen. Dit jaar zien we dat er veel wordt gekozen voor een extra grote tafel. Niet alleen in het standaard rechthoekige model, maar ook in een ronde vorm. Kijk voor zo’n mooie dining set zeker eens naar het uitgebreide assortiment van Latour Tuinmeubelen.

Eettafel met tuinbank

Om ruimte te besparen is een eetset bestaande uit een tafel, een paar stoelen en een tuinbankje een goede keuze. De tuinbank heeft vaak geen leuningen, waardoor je het helemaal onder de tuintafel kunt schuiven. Op deze manier neemt het veel minder ruimte in beslag dan een aantal stoelen. Bovendien ziet het er heel stoer en stijlvol uit.

Luxe loungeset

Als de tuin vooral wordt gebruikt om te relaxen, is een luxe loungeset een goede toevoeging. Deze set bestaat vaak uit een grote hoekbank met een bijpassende stoel en/of salontafel. Een grote loungeset trend voor de zomer is een zogenaamde all weather tuinset. Deze tuinmeubelen met kussens kun je het hele jaar door buiten laten staan. De buitenkussens drogen door de open structuur erg snel. Handig en trendy tegelijk!

Compacte bistro set

Voor een balkon, dakterras of kleine achtertuin is een bistro set de perfecte optie. Deze compacte tuinset bestaat uit een klein tafeltje en twee stoelen. Vaak zijn deze tuinmeubelen licht van gewicht en hierdoor erg eenvoudig te verplaatsen.

Moderne bartafel set

Tot slot kiezen steeds meer mensen voor een hoge bartafel met krukken in de tuin. Dit past goed bij een buitenkeuken of onder een overkapping. Het is een ideale set om zowel aan te dineren als gezellig te borrelen met vrienden. Bij een grote achtertuin is het mooi om een moderne bartafel set te combineren met een luxe loungeset in dezelfde stijl. Laat bijvoorbeeld bij beide tuinsets een aluminium frame terugkomen en kies voor all weather kussens in dezelfde kleur.