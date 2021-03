Video! Baudet vindt formatie helemaal niet spannend: ‘Duidelijk dat er een Build Back Better-kabinet komt!’

Daags na Tweede Kamerverkiezingen draait het geruchtencircus overuren, iedereen heeft het over de diverse mogelijkheden voor een nieuw kabinet. Volgens Forum-voorman Thierry Baudet is het allemaal niet zo spannend. Er gaat gewoon een Build Back Better-bewindsploeg komen, en de onderhandelingen met zogenaamde andere geluiden zijn niets meer dan een afleiding.





Tegenover de ON!-camera was Baudet vrij duidelijk over de verkennende gesprekken die verkenners Ollongren en Jorritsma momenteel voeren: “Het is duidelijk wat er gaat gebeuren: er komt gewoon een Build Back Better-kabinet met VVD, D66, CDA en dan wordt het een soort uitruil, ChristenUnie of iets linksig.”

Volgens Baudet is het dus nu al duidelijk waar de formatie op afstevent. De vraag is natuurlijk ook hoe serieus de berichten zijn te noemen over eventuele gesprekken met JA21. Mocht de partij van Eerdmans in het kabinet komen dan moeten ze flink wat partijprincipes overboord gooien. De grote vraag is natuurlijk of Eerdmans, en ook D66, bereid is om grote concessies te doen op zijn programma.

Maar Baudet gelooft niet in de JA21-route, en vindt dan ook dat men de gesprekken met andere, vaak kritische partijen, niet al te serieus moet nemen. Rutte en consorten zullen alles op alles zetten voor een voortzetting van de plannen uit kabinet-Rutte III. De verkennende gesprekken met kritische partijen zijn meer een manier van Rutte om te laten zien aan Nederland dat ‘hij het heeft geprobeerd.’

Wanneer alle stof is neergedwarreld, heeft Nederland een kabinet die aan de ‘Build Back Better’-ideologie voldoet: de coronacrisis gebruiken om een nieuwe ‘duurzame’ wereld te laten herrijzen uit de as van de pandemie. Niet veel anders dan wat nu al in de Trèveszaal zit.

Uiteindelijk mag Nederland zich dus gaan klaarmaken voor een herhaling van Rutte III, denkt de FVD-leider. Potentieel zelfs met exact dezelfde vier partijen die nu aan het roer staan.