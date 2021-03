VN-klimaatfascisten eisen van Westen nóg meer creperen voor CO2-vermindering, en China bouwt vrolijk kolencentrales

De Verenigde Naties (VN) heeft een nieuw rapport uitgebracht, waarin staat dat landen bij lange na niet genoeg hebben gedaan om aan de doelen van het Klimaatakkoord van Parijs te voldoen. Sterker nog, zelfs met de meest recente aangeleverde plannen van landen blijkt dat de CO2-uitstoot in 2030 maar met minder dan 1 procent zal worden verminderd. We gooien er met z’n allen dus met de pet naar!

Wat de VN betreft stevenen we af op één groot drama. Uit het laatste rapport van de Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) blijkt dat we met de huidige plannen in 2030 slechts 1 procent CO2-reductie zullen realiseren, terwijl dat 45 procent vermindering (ten opzichte van 2010) zou moeten zijn. Wat de VN betreft moeten we dus flink aan de bak, zo meldt CBS News.

Allemaal leuk en aardig, maar de VN lijkt er nauwelijks bij stil te staan dat slechts 75 partijen, samen verantwoordelijk voor grofweg 30 procent van de mondiale CO2-uitstoot, hun plannen hebben aangeleverd. De overige partijen, verantwoordelijk voor de resterende 70 procent, hebben niets aangeleverd (of doen er niet aan mee).

De VN doet nu dus net alsof die 75 partijen ook nog eens de verantwoordelijkheid moeten dragen voor de rest van de wereld. Alsof ze tegen Nederland zeggen dat wij als land maar driedubbel zoveel CO2 moeten besparen, omdat China kolencentrales is gaan bijbouwen. Dit is namelijk ook wat er in 2018 gebeurde. Toen deed de EU aardig zijn best om minder CO2 uit te stoten, maar het netto (mondiale) effect was negatief. Er werd toen namelijk juist meer uitgestoten door landen als China en Vietnam. Die trend lijkt nu nog steeds aan de gang, alleen benoemen de VN en de IPCC dat niet.

Het resultaat: u en ik mogen krom liggen voor allerlei klimaatambities, terwijl ze zich krom lachen in China en daar gewoon nog een paar kolencentrales extra neerzetten. Dank u de koekoek!