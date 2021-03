Vreedzame demonstratie Museumplein ontbonden op last van Halsema! Waterkanonnen opnieuw ingezet

Demonstreren in Amsterdam zit er niet meer in voor de vreedzame demonstranten die kritisch zijn op het coronabeleid. De Amsterdamse driehoek besloot om de demonstratie op het Museumplein te ontbinden en gebruikte daarbij grof geschut. Met waterkanonnen is het plein schoongeveegd.

De driehoek ontbindt de demonstratie en kondigt een noodbevel af voor het Museumplein en het omliggende gebied. Iedereen moet het plein verlaten. 2/2 ↔️ Houd 1,5 meter afstand bij het weggaan — Gemeente Amsterdam (@AmsterdamNL) March 21, 2021

De demonstranten kreeg nauwelijks de tijd om hun boodschap en statement te uiten of de driehoek greep al in. Het demonstratierecht wordt de demonstranten en coronacritici op deze manier onmogelijk gemaakt. Ook voormalig VVD-raadslid Ghislen Nysten denkt er het zijne van:

https://twitter.com/GhislenNysten/status/1373603841925582850?ref_src=twsrc%5Etfw

De politie heeft inmiddels het hele Museumplein kunnen ontruimen, maar de demonstranten zijn gevlucht naar de rest van de stad. Ook daar blijft de politie en de ME ze op de hielen zitten.

We stonden er 2 minuten op en toen gebeurde er dit: #museumplein pic.twitter.com/iJKDNx8GTS — Annelies (@annstrikje) March 21, 2021

https://twitter.com/GPPhilosopher/status/1373623545490771970?ref_src=twsrc%5Etfw