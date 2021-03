Vrouw van Omtzigt grijpt konkelfoezende politieke elite: ‘Niet zij gaan over exitfunctie, maar zijn 342.000 kiezers!’

Het lijkt er sterk op dat CDA’er Pieter Omtzigt van alle kanten wordt aangevallen in de politiek. Zijn eigen partij probeert hem weg te pesten via een fluistercampagne en ook bij de verkennende formatiegesprekken vliegen de roddels over zijn functie heen en weer. Ayfer Koç, de vrouw van Pieter Omtzigt, spreekt zich uit over de toestanden. Het is namelijk aan de 342.000 kiezers wat de functie van Omtzigt zal zijn, en niet deze of gene deelnemer aan de formatiebesprekingen.



Dus deze politieke leiders hebben een exitfunctie voor een hardwerkende volksvertegenwoordiger die zijn ziel en zaligheid heeft ingezet voor onze rechtsstaat. Gelukkig gaan zij daar niet over maar wel zijn 342.000 kiezers die hij niet in de steek laat. @PieterOmtzigt — Ayfer Koç (@Ayfer_Koc) March 25, 2021

Zo! Ayfer Koç, CDA-gemeenteraadslid in Enschede en de vrouw van nationale held Pieter Omtzigt, haalt terecht hard uit naar de politieke leiders in Den Haag. Van alle kanten valt men Omtzigt hard aan. Het lijkt er namelijk sterk op dat de hoge bobo’s wel blij zouden zijn als die ‘vervelende’ Omtzigt met pek en veren van dat Binnenhof wordt afgevoerd. Maar zoals Koç terecht zegt is dat helemaal niet aan hen, want de kiezers hebben massaal Omtzigt de Kamer ingestemd en zij gaan over zijn ‘functie’!

De tweet van Koç laat zien dat Omtzigt nog lang niet is uitgestreden, en dat is goed nieuws. Onze rechtsstaat en democratie kunnen de komende vier jaar een man als Omtzigt goed gebruiken. We stevenen af op nogmaals een Rutte-kabinet, wat betekent dat Nederland mogelijk weer vier jaar wordt onderworpen aan de Rutte-doctrine en bijbehorend wanbestuur.

Eén van de weinige Kamerleden die al jaren tegen de niet-transparante houding van onze regering strijdt is Omtzigt. En op 17 maart kreeg hij een overweldigend mandaat om opnieuw te strijden voor onze rechtsstaat. Toch zijn de formatiedeelnemers al aan het konkelen over “andere functie” voor Pieter Omtzigt, iets waar hij zelf nooit naar op zoek geweest is.

De partijtop van het CDA en andere politieke leiders hebben dus een grove inschattingsfout gemaakt door massaal Omtzigt aan te vallen. Ze kunnen nu de volle laag terug verwachten, onder meer van zijn vrouw. Twee verkenners hebben hun biezen al moeten pakken. Wie is de volgende die geveld wordt doordat hij of zij zo stom is het populaire Kamerlid aan te vallen?