Waarom voor VPN Nederland kiezen?

Wilt u meer veiligheid en privacy op internet? Dan kan het zeker aan te raden zijn om een VPN aan te kopen. We leven immers in een tijdperk waarin een gebruiker van internet steeds minder rechten heeft als het gaat om privacy. Bovendien zijn er veel bedrijven die met je gegevens aan de haal kunnen gaan. Door een VPN aan te kopen, kun jij veilig en anoniem over het internet surfen. Er zijn verschillende soorten VPN’s waar je uit kunt kiezen, maar het is aan te raden om voor VPN Nederland te gaan. In dit artikel gaan we in op de voordelen van VPN Nederland.

Beste VPN: Nederlandse klantenservice

Een belangrijk voordeel van VPN Nederland is dat je daar te maken hebt met een Nederlandstalige klantenservice. Bij een andere VPN is dat meestal niet het geval, dus het geeft je extra vertrouwen. Je kunt dan sneller en gemakkelijker worden geholpen, zonder dat je te maken hebt met spraakverwarringen. Er is bovendien ook nog de mogelijkheid om gebruik te maken van de Engelstalige klantenservice.

Beste VPN: veiligheid

Een ander voordeel van van de VPN is dat deze garant kan staan voor uw veiligheid op verschillende manieren. De veiligheid en privacy is immers het fundament van de VPN. Maar wat houdt deze veiligheid dan concreet in, vraagt u zich ongetwijfeld af. Het betekent bijvoorbeeld dat u met de VPN veilig kunt internetbankieren. Niet alleen via uw eigen Wi-Fi, maar bijvoorbeeld ook op een openbaar netwerk. Zonder VPN is dit onveilig. Maar toch kan het zijn dat u even snel wat geld moet overmaken. In die gevallen kan een VPN dus extra veiligheid bieden.

Maar ook als u voor andere redenen met betrouwbare gegevens aan de gang gaat op een openbaar netwerk, is VPN echt aan te raden. De vertrouwelijke gegevens blijven dan bij u en niemand anders kan dat in handen krijgen. Natuurlijk wilt u veilig op het internet surfen, maar het liefst ook met flink wat snelheid. VPN Nederland is ook voorzien van Wireguard. Dit is het protocol waar VPN Nederland mee werkt. Het combineert snel surfen via internet met de noodzakelijke veiligheid die daarmee gepaard gaat. Naast Wireguard kunt u ook andere protocollen instellen als deze uw voorkeur hebben.

Gebruiksvriendelijk

Als mensen aan VPN Nederland denken, dan is de aanname vaak dat de software tamelijk ingewikkeld is. Er zijn uiteraard verschillende VPN-aanbieders waarbij de software niet gebruiksvriendelijk is, maar er enige kennis vereist is. Maar dat is bij VPN Nederland gelukkig niet het geval. VPN Nederland staat namelijk bekend om zijn gebruiksvriendelijkheid. Dus ook digibeten kunnen prima met VPN Nederland aan de slag.

Toepasselijk voor meerdere besturingssystemen

VPN Nederland kan gebruikt worden voor meerdere besturingssystemen. Daarbij kunt u denken aan Windows, Mac, Android en iOS VPN. Voor al deze besturingssystemen is VPN Nederland zeer gebruiksvriendelijk. Met slechts enkele muisklikken kunt u al genieten van een veilige en snelle verbinding.

VPN Nederland is lekker goedkoop

Veel mensen zijn in de veronderstelling dat VPN Nederland relatief duur is, maar dat is echt niet het geval. U kunt namelijk voor minder dan tien euro per maand al gebruik maken van VPN Nederland. Sterker nog: als u direct een abonnement van een jaar afsluit, dan kunt u nog genieten van veel meer korting. Voor 2 jaar betaald u op dit moment zelfs maar €1,99 per maand dat is maar liefst 73% korting. Bovendien kunt u bij VPN Nederland regelmatig profiteren van geweldige kortingsacties. Probeer dus regelmatig de site in de gaten te houden, zodat u op tijd kunt profiteren van geweldige acties.

Al met al is VPN-Nederland zeker aan te raden in een tijdperk waarin de privacy van de burger steeds meer wordt geschonden.