Walgelijk Nieuwsuur valt door de mand met woke vraag aan Marijnissen: ‘Bent u blank of wit?’

De moraalridders van Nieuwsuur zijn gisteren even flink door de mand gevallen. Gisteravond was Lilian Marijnissen te gast en die werd flink voor het blok gezet. De interviewer, Jeroen Wollaars, wilde weten of de SP wel ‘woke’ genoeg was. Als een stel achterbakse race-baiters vroegen ze aan Marijnissen of ze “blank of wit” is.

Het dieptepunt van deze verkiezingsperiode is weer bereikt. Nieuwsuur gaat compleet over de scheef door Marijnissen de volgende vraag te stellen: “Zijn wij blank of wit?”

Is de @SPnl ‘woke’ genoeg? “Het debat moet niet zijn: wit of blank. Maar het debat moet gaan over dat er geen plek is voor racisme in ons land”, zegt @MarijnissenL #Nieuwsuur pic.twitter.com/CHsrF5n7Ax — Nieuwsuur (@Nieuwsuur) March 5, 2021

Gelukkig moest Marijnissen niks hebben van deze absurdistische, en suggestieve vraag:

“Ik ben eerlijk gezegd niet zo van dit soort woordgebruik, en dit dan langs de meetlat leggen of je dan een antiracist bent.”

Echter bleef Wollaars maar doordrammen over deze vraag. Want haar achterban, en de rest van ‘progressief’ Nederland, wil zogenaamd hier graag een antwoord op. ‘Want dit speelt heel erg binnen die kringen’.

Marijnissen vindt deze vraag terecht onnozel. Het gaat er namelijk niet om of je ‘wit’ of ‘blank’ zegt. Daarmee los je inderdaad geen problemen op. Helaas is het echt een grove denkfout bij de progressieve woke-elite dat wanneer je ‘blank’ zeggen taboe maakt je ook tal van problemen oplost. Gelukkig gelooft de top van de SP daar niet in.

En daar hebben ze alle reden voor: SP-Kamerlid Renske Leijten heeft jarenlang met de ‘boze witte man’ Pieter Omtzigt de schandalige taferelen bij de toeslagenaffaire blootgelegd. De SP heeft wel degelijk haar veren verdient met het bestrijden van onrecht.

Chapeau, dat ze zich dan ook niet willen verlagen tot het inhoudsloze identiteitspolitieke geneuzel.