Wat?! BIJ1-kip Jeanette Chedda pakt “witte gehandicapten” aan: ‘Wit privilege, terug naar start en doe je huiswerk!’

De nummer vier op de lijst van BIJ1 blijkt net zo geschift te zijn als haar partijgenoten. Want deze Jeanette Chedda laat op Twitter weten dat “witte gehandicapten” hun snater moeten houden. “Ga terug naar start en doe je huiswerk,” zegt ze tegen dit soort mensen als die zich volgens haar “niet bewust zijn van hun witte privilege.”

Witte gehandicapten moeten het nu ook ontgelden? Echt? Is dat de nieuwe lijn van het fascistische BIJ1? Gaat hun haat voor alles dat blank is zo ver dat zelfs mensen die een lichamelijke beperking hebben “terug moeten” en zich diep moeten schamen, alleen maar omdat ze een lichtere huidskleur hebben?

Ja. Zo ver gaat het inderdaad. Lees deze tweet maar van Jeanette Chedda, de totaal gestoorde nummer vier op de kieslijst van de partij bij de aankomende Tweede Kamerverkiezingen:

Witte gehandicapten die zich niet bewust zijn van hun witte privilege. Gratis advies: ga terug naar start en doe je huiswerk. — Chedda. 👑 صبر (@JeanetteChedda) March 3, 2021

Dit gaat veel verder dan “racisme.” Want ja, dat het racistisch is ten opzichte van blanke Nederlanders (die deze partij steevast wegzet als “wit,” wat toch vreemd is want de enige “witte” mensen die ik ken albino zijn) kan een blinde nog zien. Maar zie hoe die blankenhaat zo ver gaat dat ze zelfs gehandicapte blanken haten en op hun plek willen zetten.

Eigenlijk is het dieptriest dat er dit soort mensen rondlopen in ons land. Nederland was ooit zo’n mooi, tolerant land, waar een volk leefde dat het prima naar zijn zin had. Maar nu is het gewoon zielig geworden. Je hebt dit soort mensen die alles aan Nederland overduidelijk haten. En die haat nog met trots ten toon spreiden ook… en er vervolgens nog even een stapje bovenop doen als ze ‘zwakte’ ruiken omdat iemand een handicap heeft. Maar wat zijn we toch heerlijk inclusief met elkaar en Sylvana Simons, zeg! Ongelooflijk.

Dit kan écht niet. Bij elke andere partij zou deze feeks subiet van de kieslijst gegooid worden. Maar niet bij BIJ1. Daar is ze een heldin vanwege haar haatbagger. Nee, hier knapt Nederland écht van op, hoor!