Wat?! Rutte: ‘Áls we terug kunnen naar een normalere samenleving… zo tegen de zomer’

Mark Rutte is heel tevreden. Zijn VVD is weer de grootste geworden. Er waren de afgelopen vier jaar controverse na controverse, crisis na crisis… opgestapte bewindspersonen na opgestapte bewindspersonen… maar dat heeft allemaal blijkbaar totaal geen impact op de VVD. Maar terwijl hij heel blij aanschoof bij de NOS zij hij vanavond wel iets heel interessants: “Áls we terug kunnen naar een normalere samenleving… zo tegen de zomer.”

Wat?

“Áls we terug kunnen.” Is er een mogelijkheid dat we niet terug kunnen, Mark? Want dat impliceer je toch echt met dat woordje “als,” en vooral ook de nadruk erop. Als? Niks als. We willen terug naar het oude normaal. Punt. De enige partij die daar actief voor pleitte is volgens de exit polls verviervoudigd in grootte! Dat kan en mag niet genegeerd worden.

Maar dan zijn we er nog niet, want hij zei dus niet “naar een normale samenleving,” maar naar “een normalere samenleving.”

Nee, niet “normalere!” Wij willen een normaal land. Niet “normaler.” Het moet helemaal normaal worden weer. Dat is wat wij eisen. Dat is ons recht. En we laten ons niet langer via een angstpsychose een halve dictatuur inpraten.

En dan komt het laatste zorgwekkende deel uit die zin: “Zo tegen de zomer.”

Tegen de zomer? Dan zou de lockdown nog drie maanden duren. Dat is volkomen onacceptabel! Als deze gekkigheid nog langer duurt gaan talloze bedrijven failliet, belanden tienduizenden of zelfs honderdduizenden mensen extra in de WW, en stort de economie helemaal in elkaar. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de psychologische én lichamelijke schade die burgers ondervinden van deze draconische quasi-anticoronamaatregelen.

Abonneer je gratis en voor niets op mijn Telegram-kanaal... en volg me op Parler!

Weg met de lockdown. Niet in de zomer, niet net voor de zomer, maar nú!