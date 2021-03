Wereldvreemde Ploumen bereidt Nederland voor op PvdA-bewind: ‘Bij de Europese verkiezingen werden we de grootste!’

Het is PvdA-leider Lilianne Ploumen naar de bol gestegen. In kranten doet ze een stortvloed aan beloften om Nederland ‘fatsoenlijker’ te maken, en geld ‒ waarmee grof gesmeten wordt ‒ moet daarbij de gunst van de kiezers kopen. De sociaaldemocraten beloven veel en gaan dit ook allemaal waar maken, meent Ploumen. Men moet immers niet vergeten dat de partij in 2019 de grootste was bij de Europese verkiezingen!

De PvdA kondigt aan met heel veel geld gaan smijten, zo willen ze net als de radicalen van BIJ1, het minimumloon verhogen tot maar liefst 14 euro per uur. Waar dit geld onder andere vandaan moet komen? Nou, van onder meer het bedrijfsleven (waaronder het mkb), dat gewoon kaalgevreten gaat worden als Ploumen de nieuwe premier van Nederland wordt:

Ik denk dat de @PvdA ook wel een beetje geschrokkken is van haar eigen programma. pic.twitter.com/X3lC00wbSS — Daniel van der Ree (@danielvanderree) March 3, 2021

In het NRC belooft Ploumen Nederland daarbij het ene na het andere mooie plan. Maar de vraag is toch echt wat het allemaal mag gaan kosten, en waar men dit geld vandaan gaat halen. Het bedrijfsleven heeft het afgelopen jaar al rake klappen mogen ontvangen, en nu is de PvdA van plan om ze nog harder te gaan belasten door het minimumloon te verhogen.

Ondanks dat de partij nog steeds niet is teruggekrabbeld naar haar oude grootte van tussen de 30 en 40 zetels meent Ploumen dat de PvdA veel invloed weer kan uitoefenen in de toekomst. De Europese verkiezingen lieten dit al zien:

“Ik herinner er altijd maar aan dat we bij de Europese verkiezingen in 2019 de grootste werden. Daaruit sprak een groot vertrouwen in het belang van een sterke PvdA.”

Het is logisch dat je als partijleider wat vertrouwen moet uitstralen, maar de peilingen laten toch echt wat anders zien. De PvdA is en blijft vooralsnog een middenmoter, die heel blij mag zijn met 15 zetels – wat al een flinke winst zou zijn voor de partij. En beslist geen Frans Timmermans-effect dat aan de horizon opdoemt.

Maar een beetje realisme mag de pret niet drukken. Ondertussen loopt Ploumen al ver voor op de zaken: ze gaat alleen in een kabinet met de VVD zitten als er een andere linkse partij aanschuift. Ferme taal van de sociaaldemocraat, maar laten we eerst maar wachten op de verkiezingsuitslag. Voor hetzelfde geldt komt haar partij opnieuw onder de tien zetels uit. Een een partij móói dat de PvdA Nederland kan gaan maken met dat abominabele zetelaantal!