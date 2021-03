Wilders geeft Rutte veeg uit pan: ‘Hij laat zich gijzelen door links om door te kunnen regeren!’

Het lijkt erop dat de PVV opnieuw gaat worden buitengesloten bij toekomstige kabinetsformaties. Zowel het CDA als de VVD hebben gezegd niet met de partij in zee te willen. Volgens Wilders laat premier Rutte zich gijzelen door links om maar door te kunnen regeren. De PVV-leider hoopt dat Rutte zich nog bedenkt en een formatie met de PVV durft aan te gaan.

Praktisch alle partijen hebben de tweede partij van Nederland, zowel in de peilingen als in de Tweede Kamer, al op voorhand uitgesloten van kabinetsdeelname. Ze willen absoluut niet in zee gaan met de partij van Geert Wilders, wat volgens de PVV-voorman een uiterst antidemocratische houding is. Volgens Wilders is het trouwens nog niet zeker dat de VVD de PVV gaat buitensluiten, want, zo stelt Wilders, VVD-kiezers willen niet dat Rutte de partij uitlevert aan links. In het AD zegt hij er het volgende over:

“Dat is echt geen gelopen koers, geloof me. Het is ondemocratisch al voor de verkiezingen een grote partij uit te sluiten. En de VVD-kiezers hebben er ook niets aan. Want Rutte levert hen daarmee uit aan de Jesse Klavers, de Lilianne Ploumens, aan de Sigrid Kaagen van deze wereld. En daarmee aan nog meer klimaatnonsens, lastenverzwaring en migratie. Om door te kunnen regeren laat Rutte zich gijzelen door links. En dan heb je straks vijf partijen nodig voor een kabinet. Dat is onwerkbaar. Dat ligt binnen twee weken op het kerkhof.”

Wilders heeft gelijk dat het uitsluiten van de PVV nog geen feit is. Uit een peiling van Maurice de Hond blijkt ook dat een meerderheid van de VVD-kiezers vindt dat Rutte om de tafel moet gaan zitten met de PVV, als de partij bij de grootste drie van Nederland hoort.

Afgaand op de peilingen maakt de PVV een goede kans om de tweede partij te worden van Nederland, het verschil tussen andere partijen wordt ook steeds groter. Wat er voor zorgt dat de VVD haast niet om de PVV kan. En Wilders weet dat.