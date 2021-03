Wilders haalt uit naar vrijheidsbeperkend kabinet: ‘Rutte breekt zijn beloftes en gijzelt ons nóg langer!’

PVV-voorman Geert Wilders is niet te spreken over de marginale versoepelingen die premier Rutte gisteren bekendmaakte op zijn coronapersconfererentie. “Kruimels,” aldus de oppositieleider. Hij vindt dat de VVD-voorman Nederland “nog langer gijzelt in onvrijheid,” en eist dat ons land weer wordt opengegooid: “Het aantal mensen op de IC’s is al weken stabiel.”

Bij de persconferentie van gisteren kondigen Rutte en De Jonge geen nieuwe versoepelingen aan. Er werden enkele dingen aangepast, maar de grote ingrijpende maatregelen blijven vooralsnog intact. Volgens PVV-leider Geert Wilders is dit een grote schande, want het kabinet heeft meerdere keren beloofd om zo snel mogelijk de avondklok te schrappen. Maar zoals zo vaak breekt het kabinet van Rutte gemakkelijk een gemaakte belofte. “Geef Nederland zijn vrijheid terug!”, zo laat een ontketende Wilders weten.

Ongelooflijk dat #Rutte NL nog langer gijzelt in onvrijheid, ons wat kruimels toewerpt, de horeca dicht houdt en de avondklok opnieuw verlengt tegen eerdere beloften in. Terwijl het aantal mensen op de IC’s al weken stabiel is. Geef NL zijn vrijheid terug!#persconferentie — Geert Wilders (@geertwilderspvv) March 8, 2021

Het markante Kamerlid is daarom furieus op het kabinet, want al weken zijn de IC-cijfers stabiel maar het kabinet blijft Nederland opzadelen met de avondklok. Of, zoals hij dat zelf omschrijft: “gijzelen in onvrijheid.”

De PVV-voorman zegt daarom terecht dat het kabinet ons enkel wat kruimels toewerpt. De zwaarste maatregelen blijven vooralsnog intact. De avondklok werd ingevoerd om het aantal besmettingen terug te dringen en de zorg te ontlasten. Niet om eeuwig te blijven verlengen in de hoop dat er eens een keer iets verandert. De horeca dicht idem dito. Ook die zouden voor slechts zeer beperkte tijd de deuren moeten sluiten.

Het kabinet maakt wekelijks beloften, maar komt deze keer op keer niet na. Het is niet heel verwonderlijk dat steeds meer sectoren in opstand komen, en oppositiepolitici het kabinet met gijzelnemers gaat vergelijken. Het kabinet zorgt er inmiddels toch echt zelf voor dat het draagvlak voor de maatregelen ondermijnd wordt door inconsistent beleid en valse beloftes. Het enige wat Wilders doet, is dat feilloos benoemen.