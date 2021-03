Wilders: “Ik denk dat er geen ruimte voor ons is in de coalitie”

Nu de verkiezingen erop zitten en de exit polls bekend zijn gemaakt heeft Geert Wilders al een belangrijke conclusie getrokken: de PVV gaat niet deelnemen aan een nieuwe coalitie.

Voor de PVV was vandaag toch een teleurstelling. In verschillende peilingen stond de partij op winst, of in ieder geval niet op verlies. Nou, dat ging anders. Volgens de exit polls verliest de PVV drie zetels en moeten Wilders en co. nu genoegen nemen met 17 zetels. Daarmee is de PVV de derde partij van het land, maar voor Wilders is dat niet een reden voor blijdschap.

“We hadden liever meer gehad, maar dit is nog steeds een prachtig resultaat,” zegt Wilders dan ook. “Ik denk dat er geen ruimte voor ons is in de coalitie,” gaat hij verder. “Maar ook vanuit de oppositie zullen wij het stevige en forse PVV-geluid laten horen. Ik heb daar veel energie voor en veel zin in.”

Over Sigrid Kaag (D66) en Mark Rutte (VVD) zegt Wilders dat ze het “goed gedaan hebben.” En ja, hij heeft ook lovende woorden voor Forum voor Democratie (FVD). “Maar ook Forum en die een miljoen kiezers die op de PVV hebben gestemd verdienen een felicitatie,” aldus Wilders.

Natuurlijk heeft Kaag het aardig gedaan, maar we moeten niet doen alsof zij nou zo’n geweldenaar is. Ze werd continu gepusht door het mediakartel, en dan met name door de NPO. Premier Kaag dit, premier Kaag dat. Het maakte op een gegeven moment niet meer uit welk NPO-programma je keek, want daar zat ze weer. Mevrouw Kaag, quasi-elitair te vertellen waarom zij Nederland zou moeten leiden na 10 jaar (11 jaar zelfs) Rutte.

Maar goed, het zal wel “netjes” zijn van Wilders dat hij haar complimenteert. Dat hoort er blijkbaar bij. Zelfs voor de PVV-leider, die juist door D66 als een racistische, nazistische melaatse wordt behandeld.