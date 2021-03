Wilders moet niks hebben van campagneretoriek Rutte: ‘Hij dreigt in zee te gaan met Klaver!’

Geert Wilders vreest voor een linkse afslag van de VVD onder een nieuw bewind van Rutte. De laatste dagen profileert de VVD zich een stuk ‘rechtser’ – en Rutte noemde zelfs de PVV links. Maar volgens de PVV-leider moeten mensen door dit campagnetrucje heen kijken: als Rutte wint kan je zomaar een kabinet krijgen met GroenLinks en de SP.

Wilders kijkt dwars door de VVD-retoriek heen. De PVV is op voorhand al buitengesloten door de VVD en als men goed luistert en heeft opgelet dan is het duidelijk dat de VVD zo in zee zou gaan met de linkse partijen, aldus Wilders.



In het interview bij de Telegraaf zei Wilders er het volgende over:

“Ze gaan niet met de PVV onderhandelen zegt Rutte, maar gaat hij met Jesse Klaver, Sigrid Kaag en misschien nog wel met Lilian Marijnissen in zee, waardoor we nog meer immigratie krijgen; waardoor we nog meer klimaat-ellende krijgen; nog hogere belastingen krijgen. Dit is een cruciaal verhaal. Ik zeg u als Rutte, die zogenaamd met iedereen wil praten, als die niet met de PVV gaat praten, dan worden Jesse Klaver en Sigrid Kaag de baas over Nederland. Dat zijn dan de volgende sprekers op het VVD-congres, want zij worden dan de facto de baas.”

Volgens Wilders is het vooraf buitensluiten van de PVV aan de onderhandelingstafel een duidelijke boodschap: de VVD maakt een afslag naar links.