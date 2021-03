Wopke Hoekstra beschuldigd van ‘microagressie’ door jank-influencer: ‘Hij sprak mijn naam verkeerd uit!’

CDA-leider Wopke Hoekstra wordt op de korrel genomen door de woke-brigade. De politicus sprak de naam van YouTube-bekendheid Défano Holwijn verkeerd uit in de talkshow De Vooravond. “Het is een vorm van microagressie”, legt hij uit.

Zogeheten influencer Défano Holwijn doet echt keihard zijn best om in de spotlight te blijven. De jongeman heeft een aparte naam, dus is het logisch dat niet iedereen zijn naam correct uit zal spreken. Zeker als een eersteklas stoethaspel als Wopke Hoekstra daarmee in de weer gaat, zoals vorige maand in De Vooravond. Het zat die arme lijsttrekker niet mee, en al helemaal niet als het ook nog eens om een naam gaat die makkelijk verward kan worden met een naam die erop lijkt, zoals Delano of Stefano.

Défano zegt daarom dat hij een dikke huid heeft ontwikkeld, want hij beweert in Het Parool: “Mijn moeder heeft me geleerd dat er veel op mijn pad kan komen, maar dat je altijd door moet. Niet dat je iets niet erg mag vinden of nergens van mag balen, maar je leven kan niet stoppen.” Wat is dan precies het probleem? Stel je niet zo aan, en blijf mensen verbeteren.

Maar Défano wil zich juist wél kunnen aanstellen. Hij kan het niet gooien op racisme of discriminatie, dus komt hij met een ander verwijt. Hij ‘weet zeker’ dat het geen toeval is en zegt: “Het is een vorm van microagressie waar veel mensen van kleur mee te maken hebben.” Wel ja joh, een heuse ‘microagressie’! Meid toch.

Défano doet overduidelijk keihard zijn best om zichzelf toch nog iets van een vorm van slachtofferschap te kunnen aanmeten. Geef die vent alsjeblieft een kopje chocomel en een warm dekentje. De echte wereld is nog net iets te bar en boos voor dit fragiele vloggertje…