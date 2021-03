Zielig! Judassen van JA21 plakken dapper hun mini-posters over die van Forum voor Democratie

Hoe weet je dat JA21 een heel zielig clubje van kleine Judassen zonder originele ideeën is? Nou, daar zijn nogal wat antwoorden op te verzinnen. Zo hoef je alleen maar te kijken naar het optreden van Joost Eerdmans bij al die NPO-shows waar hij maar wat welkom is. Er komt werkelijk geen originele gedachte uit. Er zit daar een halve ambtenaar heel droog wat talking points op te dreunen, en dat is het dan.

Dus ja. We wisten al dat ze weinig creatief waren. Maar dit is wel héél zielig:

Dan heb je dus een bord waarop je posters kan hangen. Heel leuk. En wat doen die aanhangers van JA21? Die plakken ‘m zo, pardoes, over een verkiezingsposter van Forum voor Democratie heen. Je weet wel: de partij waar deze lieden een paar maanden geleden nog bij hoorden, maar die ze nu verguisden omdat Thierry Baudet zich niet zomaar liet wegwerken toen zij een ranzige coup probeerden uit te voeren.

Zielig gewoon.

Maar ja, wat verwacht je ook van een stel halve rovers die bij mainstreamkranten liegen over De Dagelijkse Standaard? Ergens valt dit soort kleinzielig gedrag me nog méé van ze. Stiekem snorretjes tekenen op foto’s van Baudet past wat dat betreft beter bij ze, zou je denken.

Nou ja, zo is in ieder geval wel in één foto duidelijk gemaakt hoe sneu deze JA21-figuren zijn. Da’s dan toch nog winst.