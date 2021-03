Zien! RTL-toeslagenmoeder sloopt Rutte nóg een keer: ‘Had 10 jaar om het uit te leggen, maar deed helemaal niks!’

Hét hoogtepunt van het RTL-lijsttrekkersdebat was het moment dat premier Rutte door een toeslagenmoeder in de pan werd gehakt, en voor de hele natie duidelijk werd dat de VVD-man gewoon niet iemand is die z’n verantwoordelijkheid neemt, ooit. Bij Jinek was deze gedupeerde moeder te gast, en zij mocht haar demontage van Rutte gewoon nog eens dunnetjes overdoen. Het werd opnieuw een pijnlijke afgang voor de premier.

Slachtoffer van de #toeslagenaffaire Kristie Rongen kijkt aan tafel terug op haar confrontatie met @VVD-lijsttrekker @markrutte tijdens het #RTLdebat. "Ik denk niet dat het over een jaar is opgelost. Het duurt te lang." #jinek pic.twitter.com/PMUQRIsupo — Jinek (@Jinek_RTL) March 1, 2021

Tien jaar Rutte heeft ons land weinig goeds gebracht. Kristie Rongen, een van de gedupeerden uit de toeslagenaffaire, kan het dan ook nog steeds niet uitstaan dat Rutte verbetering belooft. Hij levert echter niet: de VVD’er heeft tien jaar lang de tijd gehad om de hele problematiek uit te leggen, maar dat heeft nimmer gedaan. Sterker nog: de Rutte-doctrine heeft openheid zo lang als dat ging mogelijk tegengehouden.

Bij de talkshow van Jinek schoof Kristie Rongen aan, die tijdens het RTL-debat Rutte ook al voor het blok zette over de toeslagenaffaire. Bij Jinek maakte ze opnieuw duidelijk waarom ze Rutte zo in de hoek dreef. Na een decennium heerste er nog altijd mist, dus had ze ook geen zin in een slap verhaal en wilde ze weten of Rutte eindelijk zijn verantwoordelijk neemt: mocht het na een jaar niet zijn opgelost, stapt hij dan eindelijk op? Bij Jinek legde ze uit waarom ze met deze harde, maar terechte, uithaal kwam.

“Ik wilde niet dat hij zijn tijd volpraatte, ik had maar drie minuten. Hij heeft tien jaar lang de tijd gehad om dit ‘debacle’, zoals hij dat noemt, uit te leggen. Dat heeft hij niet gedaan. Hij heeft het zelfs tegengehouden met zijn Rutte-doctrine. En dat dan een Tamara van Ark zegt: ‘Er is geen Rutte-doctrine.’ Houdt hij ook dingen achter voor zijn eigen partij?”

Rongen heeft bij het RTL-debat Rutte weten te bestoken met de ene kritische en rake opmerking na de ander. Rutte werd live op televisie zwaar verbaal toegetakeld, iets wat andere politici tot op heden nog maar nauwelijks is gelukt.

En ze had helemaal gelijk in haar ‘aanval’: Rutte heeft tijd genoeg gehad om met een uitleg te komen, maar die uitleg kwam er nooit. Rutte heeft vooralsnog geen echte verantwoordelijkheid genomen en het is dan ook terecht dat de gedupeerden meer actie willen zien. Zij zijn, net als Kristie Rongen, immers slachtoffer geworden van de Rutte-doctrine… en dus ook van de meedogenloze Mark Rutte persoonlijk.