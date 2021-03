Zwabberend Code Oranje gaat roemloos ten onder: 0 zetels voor Urgenda-partij Richard de Mos

In de aanloop naar de verkiezingen beweerden veel BT’ers (Bekende Twitteraars) dat Code Oranje onderschat werd door de peilers. Richard de Mos en kornuiten zouden echt wel in de Tweede Kamer komen. Met gemak. En misschien wel met meer dan één zetel ook. Niet dus: het werd een gênant fiasco. Zelfs in Den Haag kreeg Code Oranje minder stemmen dan een partij als JA21. Wat een afgang!

Bij Code Oranje hadden ze ontzettend veel zin in 17 maart. Want, wisten ze eigenlijk wel zeker, ze zouden het parlement in komen rénnen. Een vernieuwende beweging die “ombudsmanpolitiek” bepleit. En dan was er ook nog eens hele horde BT’ers die de partij steunden:

Volgens De Mos zelf was Code Oranje al aan het “oprukken naar twee zetels.” Alles ging volgens plan:

Voormalig DDS-columnist Jan Roos wist het dan ook zeker. De peiling van Maurice de Hond, die stelde dat Code Oranje niet in de Tweede Kamer zou komen, zat er naast. Heel erg naast. “Alleen in Den Haag haalt Richard de Mos al een zetel,” aldus Jan.

Want De Mos was “de keizer van Den Haag.” Appeltje-eitje. Hoppa.

En toen kwamen de uitslagen gisteren en vannacht binnen. Code Oranje was in geen velden of wegen te bekennen. In Den Haag kreeg de partij maar 5% van wat nodig is voor een Kamerzetel. Vijf procent. Ter vergelijking: D66 en de VVD behaalden iets meer dan een halve zetel in alleen die stad.

Als we dan naar de behaalde stemmen kijken zien we dat Code Oranje maar 3.413 stemmen kreeg. Dat zijn er bijna 100 minder dan JA21. Zelfs de ChristenUnie ‒ toch niet een enorme partij in de Hofstad ‒ krijgt er met 3.718 meer.

De reden dat Code Oranje zo gefaald heeft is mij wel duidelijk: deze partij wilde alles zijn voor iedereen, en stond daardoor uiteindelijk in de ogen van de kiezer nergens voor. CO werd gepresenteerd als ‘rechts’, en ook gesteund door wat rechtse figuren, maar had op nummer vier een eiser staan in de Urgenda-zaak: de walgelijke klimaatzaak waarbij eisers en rechters beslisten dat de belastingbetaler over de knie gelegd moest worden om belachelijke internationale ‘klimaatdoelen’ te halen.

Code Oranje verloor omdat de partij nergens écht voor stond. Er was kans om toe te slaan (zie wat JA21 gedaan heeft, en de enorme winst voor Forum voor Democratie), maar de gekozen strategie was écht de verkeerde. Als De Mos over vier jaar nog steeds de Tweede Kamer in wil moet hij dan wél duidelijke keuzes maken. Want op deze manier vis je stééds achter het net, en kan de partij zichzelf beter Code Schaamrood-op-de-kaken gaan noemen.