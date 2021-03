Code Oranje van Richard de Mos rechts? Echt niet! Nummer 4 Ruud Koornstra was EISER in Urgendazaak

Code Oranje van Richard de Mos is één van de nieuwe partijen die dit jaar meedoet aan de Tweede Kamerverkiezingen. De partij zegt heel vernieuwend te zijn, voor “ombudsmanpolitiek,” en voor meer inspraak voor de kiezer. In theorie klinkt dat hartstikke leuk, maar in de praktijk is er een enorm probleem. De nummer vier van de partij, Ruud Koornstra, is namelijk een klimaatwaanzinnige eersteklas. Hij was zelfs eiser in de controversiële Urgendazaak waarna de rechter het gestoorde klimaatbeleid opdrong aan de Nederlandse staat.

Als je overweegt op Code Oranje te stemmen denk je ongetwijfeld bij jezelf dat het een vernieuwende, democratische, en behoorlijk réchtse partij is. Om tot die conclusie te komen moet je helaas de klimaatplannen van de partij wél keihard negeren. Hoe dat komt? Nou, ongetwijfeld omdat dat deel van de plannen van Code Oranje in elkaar is geflanst door Ruud Koornstra.

Koornstra is onder meer betrokken bij Tendrus, dat “duurzame ontwikkeling” moet initiëren. Het bekendste initiatief daarvan is Durio dat later opging in Oxxio en groene stroom leverde. Deze groene dingen bevielen Koornstra geweldig, en niet alleen omdat er flink wat mee te verdienen viel (hij verkocht het energiebedrijf in 2005). Zo ontwikkelde een dochterbedrijf een eerste ledlamp en ontwikkelde het zelfs een “groene creditcard.” Vervolgens schreef Koornstra boeken over “duurzaam ondernemen.” Op persoonlijk gebied hield hij altijd van vlees, tot 2016. Toen besloot hij “flexitariër” te worden (LOL). In 2017 werd hij vegetariër, en daarna radicaliseerde hij nog meer. Want ja, hij is nu “veganist om het klimaat te redden.”

What. The. … Nou ja, iedereen kan die zin afmaken.

En dat is niet alles. Want in een artikel dat Koornstra zelf schreef in 2018 legt hij heel blij uit dat hij één van de radicaal-groene eisers was in de controversiële Urgendazaak tegen de overheid.

Daags na nadat het IPCC (Intergouvernementele Plan tegen Klimaatverandering) met een actueel rapport kwam waaruit bleek dat we op z’n zachts gezegd alle zeilen bij moesten zetten om niet boven 1,5 graad opwarming van de aarde te komen, deed het Hof in Den Haag uitspraak in het hoger beroep van de zogenaamde klimaatzaak van Urgenda, waar ik samen met mijn zoon Bart een van de mede-eisers ben. Ook de hogere rechter besloot dat de Nederlandse overheid een flink tandje bij moet zetten. Dat zij de plicht heeft zorg te dragen voor de veiligheid van haar inwoners en dus meer moet doen tegen klimaatverandering.

De Urgendazaak werd begonnen door een stel radicaal-linkse klimaatmafketels die eisten dat de overheid door de rechter gedwongen zou worden om meer te doen “tegen klimaatverandering.” Het belangrijkste ijkpunt daarbij was de uitstoot van broeikasgassen. De rechter ging mee in het groene wanverhaal van de klimaatgekkies. De staat moest, verplicht, de broeikasgassen eind 2020 met 25% terugbrengen ten opzichte van 1990. In hoger beroep én in cassatie bij de Hoge Raad bleef die uitspraak overeind.

De schade hiervan voor Nederland ‒ voor onze burgers, ondernemers, kortom: al onze belastingbetalers ‒ is gigantisch. Want om die doelen te bereiken moet er op grote schaal ingegrepen worden in de economie, wat na de rechtszaken ook daadwerkelijk gebeurd is. De Urgendazaak is gewoon een ordinaire groene machtsgreep geweest. En die zaak werd mede aangespannen door de nummer vier van Code Oranje. Koornstra is geen backbencher, iemand die er niet toe doet, of als invulling op de lijst staat. Nee hij is een serieuze Kamerkandidaat – van de partij van Richard de Mos!

Voor meer bewijs hoe radicaal deze man is hoef je alleen maar te kijken naar de foto boven dit artikel. Daar zie je dat hij een speciaal “SDG Supporters Club“-speldje draagt. De SDG Supporter Club is een speciale afdeling voor mensen die de Sustainable Development Goals steunen, die gaan over “hoe de wereld eruit kan zien in 2030.” En die, schrik niet, gepromoot worden door het World Economic Forum. Ja, dat is dus die club van Build Back Better en de Great Reset.

Het enige goede nieuws? Als we de peilingen moeten geloven is er geen schijn van kans dat Koornstra in de Tweede Kamer komt, want het klimaathysterische Code Oranje van Ruud Koornstra staat op 0 á maximaal 1 zetel. Nog nooit ben ik zo blij geweest dat een club die zichzelf neerzet als “vernieuwend” zo klein is.