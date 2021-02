Sigrid Kaag gaat vol Build Back Better: ‘Terug naar het oude normaal? Alsjeblieft niet!’

Bij “M,” het programma van Margriet van der Linden, vertelde D66-lijsttrekker Sigrid Kaag gisteravond dat ze er helemaal niet op zit te wachten dat we als maatschappij na de coronacrisis teruggaan naar de wereld van weleer. “Alsjeblieft niet!” zegt ze daarop. Want volgens mevrouw was het “oude normaal niet acceptabel voor heel veel mensen.” Daarom moet het nu anders. Béter. Build Back Better!

Als je wilt weten wat de elites voor ogen hebben met Nederland hoef je eigenlijk alleen maar naar henzélf te luisteren. Ze zeggen het maar al te vaak namelijk gewoon; ze omarmen stuk voor stuk het Build Back Better-programma waar Mark Rutte het eerder ook al over had. Dat is het idee van, met name, de World Economic Foundation (WEF) en de Verenigde Naties, en komt er kort gezegd op neer dat corona gebruikt moet worden om een Grote Reset door te voeren. De economieën zijn zo verzwakt, nu is de kans om alles verplicht “groen, duurzaam en inclusief” te maken. Het “oude normaal” mag niet terugkomen. Het moet ‘beter.’

Bij M maakte D66-lijsttrekker Sigrid Kaag woensdagavond duidelijk dat ze deze Build Back Better-visie zonder meer deelt.

''Niet alleen de arbeidsmarkt maar op álle terreinen is de ongelijkheid in de hele samenleving vergroeid en doorgeschoten'', zegt @SigridKaag. #ditisM pic.twitter.com/BTE9qyCwNg — Margriet van der Linden (@dit_is_M) February 10, 2021

Kaag begon te praten over de ongelijkheid die in haar ogen “op alle terreinen” in de hele samenleving “vergroeid is” en is doorgeschoten. Dat vindt ze vreselijk. En, zegt ze, daarvoor is Mark Rutte eigenlijk gewoon verantwoordelijk. Want dit is de laatste tien jaar echt uit de hand gelopen, en raad eens wie toen premier was? Juist. Wel vergeet ze dat ze de laatste vier jaar van die periode zelf minister was, maar hé, dat soort details zijn maar lastig, dus negeren we ze gewoon.

Afijn. En toen kwam het dus. “En hoe leiden we ze op, dat ze mee kunnen doen aan die economie van de toekomst, mannen en vrouwen. Ontzettend belangrijke keuzes zijn dat. Dat terug naar vroeger, wat ik nu hoor van sommige partijen. ‘Oh, het oude normaal!’ Nou, alsjeblieft niet! Het oude normaal was niet acceptabel voor heel veel mensen,” beweerde Kaag. “We hebben een miljoen mensen die in armoede leven. Zoveel kinderen in armoede. Ik was echt gechoqueerd,” beweerde ze vervolgens met droge ogen. Corona was in haar ogen de “laatste druppel” die voor veel mensen de boel helemaal ruïneerde, maar daarvoor was het al vreselijk.

Nou, het enige vreselijke aan de wereld van weleer was dat de overheid ons uitzoog, de belastingdruk enorm verhoogde waardoor we minder overhielden, en zich met steeds meer zaken bemoeide. De oplossing voor die problematiek was en is dan ook niet meer, maar minder overheid.

Maar voor de rest vond ik het oude normaal heel prima. Ik verlang er naar terug. Net als veel mensen kijk ik naar foto’s van twee jaar geleden en denk ik bij mezelf: hoe hebben we dit kunnen laten gebeuren? Het voelt werkelijk als een ander leven. En nee, dat komt niet alleen door dat vermaledijde virus, maar doordat wij de overheid belachelijke maatregelen hebben laten nemen; maatregelen die onze vrijheid zoveel inperken dat ons leven onherkenbaar veranderd is.

Het ergste van alles is nog wel dat al die linkse plannen waar Kaag het nu over heeft ook al omarmd werden voor corona. Ze zien nu hun kans schoon om die belachelijke ideeën door onze strot te duwen. Daarvoor was er te veel tegenstand. Maar ja, nu heeft de overheid schier onbeperkte macht, en zijn mensen zo lamgeslagen dat ze alles accepteren. Denken ze.

Nou, ik denk ‒ en hoop ‒ dat ze zich daarin vergissen. Wij gewóne mensen willen ons gewóne leven terug. Dat was de basis, en dat willen we zo houden. Van daaruit kunnen we dan opbouwen en uitbouwen om te kijken of er dingen beter kunnen. Maar dat hele project om de maatschappij, de economie en onze manier van leven op de schop te nemen omdat elitaire progressieven als Kaag dat zo graag willen en met verve verkondigen bij praatprogramma’s? Nee!