Henk Krol en Thierry Baudet eisen debat over ultralinks corona-plan Build Back Better: ‘Rutte ontwijkt vragen!’

Kamerlid Henk Krol heeft zojuist aangekondigd een debat aan te vragen over de Build Back Better-uitspraken die gedaan zijn door linkse regeringsleiders zoals Justin Trudeau, Joe Biden en VN-kopstukken. De progressieve wereldleiders én onze demissionaire premier Mark Rutte hebben deze term al vaker in de mond genomen om een groen-socialistische post-corona wederopbouw te omschrijven. Krol, gesteund door Baudet, wil hier helderheid over.

Voor velen blijven de termen Build Back Better en de Great Reset vrij vaag en abstract. Want wat betekenen deze termen nu en waarom horen we (progressieve) politici deze politieke slogans uiten? Volgens FVD-voorman Thierry Baudet is de term Build Back Better niks anders dan een “progressief buzzword“:

“Het afgelopen jaar is de term ‘Build Back Better’ een soort internationaal buzzword geworden, dat staat voor de progressieve agenda zoals uiteengezet in de AGENDA 2030 van de Verenigde Naties: met ‘duurzaamheid’ en ‘inclusiviteit’ ‒ dat wil dus zeggen: klimaatbeleid en immigratie ‒ als speerpunten. Maar ook de afschaffing van cash geld, de overdracht van soevereiniteit en de introductie van ‘hate speech’-wetten. Wie de term ‘build back better’ gebruikt positioneert zichzelf dus nadrukkelijk in de globalistische beweging.”

Volgens Baudet is het een grove schande dat we niet eens de kans krijgen om een debat te voeren over het Build Back Better-plan. De progressieve agenda van enkele progressieve wereldleiders wordt ons gewoon opgelegd. Ze verwachten dat iedereen maar de duurzaamheidsagenda’s, die wellicht duizenden miljarden euro’s gaan kosten, zonder enig weerwoord accepteert.

Nou, nee dus. Als het Henk Krol ligt moet er eerst openheid komen over dit plan. Wat is het nu precies, en waarom zou het waardevol zijn voor Nederland? Dinsdagmiddag kaart hij het aan in de Tweede Kamer, kondigt hij aan. Hij weet zich daarbij direct gesteund door Forum voor Democratie-voorman Thierry Baudet: “Heel goed,” schrijft hij. “Uiteraard steunt FVD dit broodnodige debat!”

De twee zullen nog flink wat steun moeten vergaren bij andere partijen, want een debat komt er pas bij dertig zetels. FVD en Henk Krol hebben er samen slechts drie.

Meer animo voor een Build Back Better-Kamerdebat zou goed zijn. Enige transparantie over deze (globalistische) plannen is op z’n plaats: nu lijkt het eerder een discussie achter gesloten deuren, iets wat totaal niet past bij een vrij land zoals Nederland.