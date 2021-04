Allahu Akbar! Helft Franse leraren censureert eigen opmerkingen over islam weg na moord Samuel Paty

Na de onthoofding van de Franse leraar Samuel Paty, door een islamist, zit de schrik er goed in bij leraren in Frankrijk. Uit een enquête blijkt dat de helft van de Franse leraren aan zelfcensuur doet als het over religie gaat. Dat meldt de Belgische VRT.

Na de dood van Samuel Paty lijken steeds meer Fransen toch een bepaalde druk te voelen om op hun woorden te letten. Logisch ook, want niemand wil de volgende zijn die wordt onthoofd vanwege een pietluttige Mohammed-cartoon. Een recente enquête wijst uit dat maar liefst zo’n 50% van de Franse leraar die mening is toegedaan.

Het Franse principe laïcisme, de scheiding tussen kerk en staat, staat mede daardoor onder enorme druk. Tolerantie voor mensen met andere wereldbeelden en privé kunnen geloven wat je wil, zonder dat aan anderen op te dringen, wordt in Frankrijk niet meer door iedereen als vanzelfsprekend ervaren.

Uit de VRT-rapportage blijkt zelfs dat leraren ondervinden dat ze het begrip niet eens meer goed uitgelegd krijgen. Het wordt door leerlingen opgevat als een geloofsverbod. Waar Fransen dus zeggen: ‘geloofssymbolen draag je maar buiten je school,’ ervaren Franse moslims dat als een regelrechte inperking van hun geloofsovertuiging.

Het zet de boel behoorlijk op scherp binnen het Franse schoolsysteem. Lesgeven over de gelijkheid tussen mannen en vrouwen in het bedrijfsleven wordt door een leraar al uit de weg gegaan. Een ander krijgt al te horen dat zijn islamitische leerlingen die schooldag niets uit gaan voeren vanwege de ramadan. De kans op conflict in de klas is al aanwezig als het over Israël en de Palestijnse gebieden gaat.

De islamitische minderheid in Frankrijk lijkt steeds meer zijn wil op te kunnen (en willen) leggen, terwijl de Franse meerderheid daar nog geen fatsoenlijk antwoord op heeft weten te geven. En nu de Franse president Macron bezig is om de meest radicale elementen aan te pakken, lijkt het erop dat die spanning de komende jaren alleen maar verder zal toenemen. Wij zijn in ieder geval team vrijheid van meningsuiting!